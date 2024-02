Dos visiones opuestas de la dependencia en Canarias: del «retroceso» a «las mejores cifras» del país

La comparecencia ayer ante los medios de comunicación del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, y la portavoz de Derechos Sociales, Elena Máñez por un lado, y de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, por otro, puso de manifiesto dos visiones opuestas de la dependencia en las islas. Para los socialistas el sistema ha experimentado «un retroceso» que les resulta «preocupante», mientras que la responsable del área asegura que Canarias cerro 2023 «con las mejores cifras del país en atención a la dependencia. Somos los primeros. Hemos subido en solicitudes, en PIA, en prestaciones, hemos subido en solicitudes porque hemos grabado las solicitudes del año 2023 que estaban sin grabar. Si no contamos eso no estamos contando los datos reales de la dependencia en Canarias», afirmó.

Delgado, visiblemente molesta porque el PSOE dio ayer una rueda de prensa, dijo estar «atónita» por esa comparecencia porque se le ha «solicitado una interpelación parlamentaria que haré el próximo miércoles», por lo que no entiende que se le replique sin haberla escuchado antes. En cualquier caso, añadió, el nuevo equipo de Gobierno llegó a la Consejería el 15 de julio, «con lo que si hay cuestiones malas en dependencia entiendo que la mitad del año es culpa suya, no mía», aseveró.

Elena Máñez aseguró ayer a través de un comunicado que el Pacto de las Flores dejó «la lista de espera más baja de los últimos 16 años, según el Observatorio de la Dependencia, y que ahora vuelve a crecer».

«En la pasada legislatura hicimos un gran esfuerzo por poner al día los expedientes antiguos, que llevaban un retraso de más de cinco años esperando por la resolución de PIA. Además, el cambio legislativo aprobado por el gobierno progresista de Pedro Sánchez va a permitir que todas las personas dependientes reciban una cuantía mínima, y se revierten así los recortes que hizo el Partido Popular en la etapa de Mariano Rajoy». Y como ejemplo de la gestión del anterior Gobierno canario, se refirió al último informe de Desarrollo del Sistema de Servicios Sociales, que señaló que Canarias había mejorado en 2022, pasando de los 16 puntos en 2021 a 29 puntos en 2022. Han pasado 17 años y Canarias, en los sucesivos gobiernos presididos por CC y mayoritariamente con consejeras de CC, no han logrado salir de la cola en dependencia. Es en la anterior legislatura cuando Canarias empieza a mejorar».

Según Candelaria Delgado, el archipiélago «encabeza en España la evolución de las prestaciones de la dependencia con un 18% más en 2023», a lo que añadió que se habían hecho 7.200 nuevos expedientes.

5.500 solicitudes de dependencia que «no estaban grabadas»

La responsable de Bienestar Social aseguró ayer que su equipo se encontró con 5.500 solicitudes de dependencia que no estaban grabadas en el sistema. «Cuando hablamos de no crecimiento en las prestaciones tenemos que calcular y hacer bien las cuentas. Porque en el balance final hay que descontar a las personas fallecidas. Igual no hemos crecido, sino actualizado el programa de la dependencia con los datos reales. Con todas los datos reales», repitió. Los socialistas, sin embargo, aseguran que en 2022 se tramitaron 7.910 PIA frente a los 6.000 de 2023, y más de la mitad los hizo el Pacto de las Flores.