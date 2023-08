Candelaria Delgado: «Hay que cambiar el chip, no todo es construir centros sociosanitarios»

Candelaria Delgado (Chertsey, Reino Unido, 1970) es la primera trabajadora social que dirige la consejería del Gobierno canario que gestiona los servicios sociales y cree que la solución a las largas esperas que sufren personas con dependencia o discapacidad en las islas para acceder a prestaciones está en que la política haga caso «a los técnicos que están en el día a día». Ella, asegura, lo va a hacer.

–¿Qué asuntos prioritarios la han ocupado desde su toma de posesión el 27 de julio?

–Han sido numerosos y complejos, pero había una cuestión que había que desatascar sobre la marcha, las subvenciones tanto a administraciones públicas como a entidades, porque a la fecha a la que estamos las convocatorias no estaban resueltas. Hablamos de subvenciones del IRPF, del Plan Corresponsables, que es el tema de los cuidados y estamos en agosto. Ya lo tienen los ayuntamientos y pueden ir ejecutándolo. Mi idea es que esas cuestiones se repartan en el primer trimestre del año, pero voy a cumplir la Ley de Servicios Sociales, que dice que tienen que tener un carácter plurianual, a cuatro o cinco años. No puede ser que todas las entidades y los ayuntamientos estén esperando que yo les dé el dinero para trabajar con su ciudadanía.

–Usted es trabajadora social y ha sido crítica como presidenta del colegio profesional de Santa Cruz de Tenerife con la gestión de los servicios sociales del Gobierno, incluyendo la gestión de CC, el partido que la ha nombrado. ¿Le ha cambiado esa visión?

–No. En la campaña electoral el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife hicimos una ronda por todos los partidos presentando una batería de propuestas. Cuando el candidato a presidente Fernando Clavijo me llamó para decirme que quería contar conmigo para un futuro Gobierno lo primero que me dijo es que quería que llevara a cabo esa batería de propuestas. Mi hoja de ruta es esa.

–Dígame tres puntos irrenunciables de esa hoja de ruta.

–Cumplir la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Hay que desarrollar de forma muy rápida el catálogo de prestaciones, porque está aprobado y no me sirve de nada porque no está el plan estratégico que conlleva, diciendo qué financia cada administración, qué personal se necesita. Todo esto sin el mapa de recursos no podemos implementarlo. Evidentemente no todas las prestaciones nuevas se pueden establecer de la noche a la mañana, pero sí hacer una planificación a corto, medio y largo plazo. Hablo de cumplir las leyes.

– ¿La Renta Canaria de Ciudadanía está llegando a las familias que la necesitan?

–Con la Renta Canaria de Ciudadanía me he encontrado que los presupuestos de este año se hicieron con la cuantía de la PCI [Prestación Canaria de Inserción], y se tenía que haber previsto en el presupuesto si se preveía aprobar la Renta Canaria de Ciudadanía antes de las elecciones. Tengo que hacer modificaciones presupuestarias porque ya no tengo dinero para pagar a 12.600 beneficiarios su nómina, hablamos de nueve millones de euros al mes. Todo porque no se presupuestó como Renta Canaria de Ciudadanía, que mejora la PCI y las cuantías son mayores. Pero creo que es una mejora y ahora las familias tienen un nivel de ingresos que les permite cubrir sus necesidades básicas.

–¿Las barreras burocráticas hacen que estas herramientas para reducir la pobreza no lleguen a todas las famlias?

–Más que la dificultad de los trámites, el tema está en que esta Renta de Ciudadanía tiene una tramitación exclusiva online y tenemos una brecha digital importante en Canarias. Ese factor que llevamos poniendo mucho tiempo sobre la mesa lo frena todo. Es necesario poner mecanismos para que cualquier persona con el derecho a tener la Renta Canaria de la Ciudadanía lo tenga.

–¿Con más personal?

–Hace falta personal no solo de la comunidad autónoma sino de los ayuntamientos y el tercer sector, que están en el día a día de la ciudadanía y tenemos que ir todos de la mano. Les he pedido que me digan qué mas medidas podemos tener en marcha para que todas las personas que tengan derecho puedan solicitarla.

–¿Sabe cuántas personas no la reciben teniendo derecho a ella?

–No tenemos registros. Pero tanto el informe Arope como los que hacen otras entidades, y con el precedente del ingreso canario de emergencia, se calculaba que había unas 300.000 personas enCanarias sin ningún tipo de ingreso. Eso es lo más básico. Pero la Renta Canaria de Ciudadanía es más amplia, también incluye a personas y familias que aún trabajando no llegan a cubrir sus necesidades, a pensionistas no contributivos, que tenemos 43.000 en Canarias. He pedido también qué hay que hacer para que ese complemento se empiece a cobrar este año, y con eso podremos llegar a todas las familias que lo necesitan. Pero la Renta Canaria de Ciudadanía es complementaria al Ingreso Mínimo Vital y lucharé por que las familias canarias que tienen derecho a la renta canaria de ciudadanía cobren el ingreso mínimo vital, para poder destinar ese dinero a esos complementos tan necesarios.

–Los datos dicen que el Ingreso Mínimo Vital solo llega al 12,3% de la población canaria pobre. ¿Qué está fallando?

– Es una competencia del Estado y puede hacer dos cosas, o poner más personal en la Seguridad Social para que tramite y para que ayude a la población a tramitar el Ingreso Mínimo Vital o hacer un convenio con la Federación de Municipios y Provincias y contratar personal en los ayuntamientos, financiado por el Estado claro, para que ayuden a las familias a tramitarlo. Además, a muchas le dicen que le falta un documentito que lo debe sacar en los ayuntamientos. No me creo que en la era informática que tenemos no puede haber en ese convenio un cruce de datos entre Seguridad Social y ayuntamientos para tramitar todo sobre la marcha. El Ingreso Mínimo Vital es un arma maravillosa pero está convirtiendo la gestión de la Seguridad Social en un desastre, porque lo colapsa todo. Este parón supone que han crecido mucho los beneficiarios de la Renta Canaria de Ciudadanía cuando en realidad deberían tener el Ingreso Mínimo Vital y yo darle el complemento que les corresponde .

– El último informe del observatorio estatal de la Dependencia dice que en los dos últimos años Canarias ha empezado a ver la luz tras 15 años en un túnel oscuro. ¿Comparte ese diagnóstico?

– Sí. Se han dados pasos en la línea correcta, es cierto que hemos estado bajando las listas de espera, pero ¿y la revisión de los grados? Porque hablamos de personas que van a peor. He ordenado que nos tenemos que meter de lleno en esa revisión de grados. Y está muy bien que se bajen las listas de espera pero con prestaciones económicas no me vale.

–Pero ahora la alternativa es o estas prestaciones o seguir dejando a las personas dependientes con nada, porque por ejemplo no hay camas sociosanitarias.

– No, no. Las prestaciones económicas están muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que ir desarrollando todo lo demás. Por ejemplo, tenemos fondos Next Generation, un dineral, para teleasistencia, y no se ha hecho.

–¿Usted no hubiera hecho lo mismo, acelerar las ayudas económicas a quienes con el derecho reconocido seguían en el limbo?

–Por supuesto, hay que seguir por esa línea y darles a las familias esas ayudas mientras no tengamos más, pero tenemos que trabajar en paralelo con todo lo demás. Solo eso, no. Hay sobre la mesa un trabajo de técnicos de todas las administraciones cuando paralizamos el decreto de la dependencia que intentó sacar Cristina Valido y he pedido que ese decreto se saque porque llevaba una simplicación administrativa que me permite acortar la lista de espera a seis meses.

–¿Cuándo se compromete a cumplir lo que dice?

–El trámite para la simplicación administrativa debe estar aprobado a final de año y empezar a aplicarlo el próximo año. No es una propuesta mía sino de los técnicos de dentro, de mis jefes de servicio y técnicos, que me dicen que es posible.

–El informe del observatorio decía que si Canarias mantiene el ritmo actual se podría terminar con la lista de espera de la dependencia en menos de dos años. ¿Se puede lograr?

–Sí, creo que sí, pero unido a las revisiones de grado porque no estamos atendiendo al dependiente como deberíamos. Las cuantías económicas las ha mejorado el Estado y la asumiremos. Y luego hay un tema de organización interna. Si tenemos que establecer convenios con los cabildos para que desarrollen una parte de la labor, tenemos que hacerlo. Hay más mecanismos que la plazas sociosanitarias que nos permiten mejorar. Otro tema fundamental es la ayuda a domicilio especializada. Hay muchas familias que la tienen concedida pero no la tienen porque en sus municipos no hay empresas de ese tipo. Le he dicho a los cabildos que si tienen que crear una empresa propia dedicada a esto, como El Hierro, se puede hacer.

–¿No teme que la lentitud de la administración choque con sus objetivos?

–Yo creo que es más falta de coodinación de las administraciones. Quiero reunirme con los ayuntamientos para la ayuda a domicilio especializada, la que marca la ley, porque ellos ya prestan la básica y a lo mejor si nosotros le damos el dinero de la especializada lo pueden dar. Hay que contar mucho con los ayuntamientos, pero no a costa de ellos. Hay que darles el dinero y el personal y la normativa que les permita contratar ese personal. Lo mismo con la teleasistencia.

– Canarias arrastra un déficit de 8.000 camas sociosanitarias, con una larga lista de espera, con pacientes con alta médica que viven en los hospitales porque no tienen dónde ir. ¿No es uno de los grandes fracasos de las administraciones canarias?

–Totalmente. Yo diría fracaso de los cabildos, solo La Gomera ha cumplido. La financiación del Gobierno la tienen los cabildos y lo último que hizo el anterior Gobierno fue enviarles una carta dicéndoles el dinero que tenían que devolver del plan sociosanitario porque no lo habían ejecutado, y ahora el problema lo tengo yo, que tengo que volver a negociar cómo ese dinero lo volvemos a poner sobre la mesa y tener un nuevo plan. Vengo de Vivienda y sé lo que se tarda en construir, en licitar, pero también sé las vías que hay para la tramitación de urgencia.

–¿Cómo y cuándo se desatascará este problema para que Canarias tenga y cumpla el plan de infraestructuras sociosanitarias?

–Hay que hacer un análisis muy exhaustivo de que realmente eso es lo necesitan las personas depedendientes, ver su entorno. Porque a lo mejor necesitan adecuaciones de su hogar, ayuda a domicilio suficiente para el cuidado y la figura del asistente personal, que no está desarrollado para nada. Y a lo mejor no necesita una plaza residencial, sino un centro de día. Creo que hay que cambiar el chip porque no todo es crear centros sociosanitarios. Además ahora hay un nuevo modelo residencial que también debemos cumplir. No es lo mismo construir un macrocentro de 150 plazas, que ya no se puede hacer, que una casita de 25. Ahora hay que adecuar el plan sociosanitario a esas circunstancias, pero creo que es más fácil construir por ayuntamientos o por comarcas esos pequeños centros y que sean polivalentes, pueden ser residenciales, con plazas de día y centros de respiro familiar. Está todo inventado, lo que tenemos que hacer es desarrollar la ley. Una de las cosas que quiero hacer ya es dar los 72 millones de los fondos Next Generation antes de fin de año para 615 plazas residenciales. Espero enviar ya los convenios a los cabildos para firmarlo en septiembre.

– ¿Qué hará para mejorar la atención de la discapacidad? Hay unos 27.000 expedientes sin tramitar.

–La cifra ronda los 30.000. La separación de las dos direcciones generales en una decisión técnica porque Dependencia se comía a Discapacidad, todos los recursos iban a Dependencia. Primero tengo que poner personal, pero los aplicativos no sirven para poder sacar las listas de espera. Aliviar este problema es muy importante, hay personas que no cobran su pensión no contributiva porque no tienen el grado de discapacidad, tan fuerte como eso.

–¿Le agobia ver estas grandes cifras de personas vulnerables que no reciben ayuda?

–Sí, me agobia bastante, sobre todo cuando los técnicos que están en el día a día me dicen cuál es la solución. ¿Por qué no los han escuchado? Yo los voy a escuchar totalmente, porque lo he padecido. Es maravilloso cuando un político asume una problemática y su solución que has dado como técnico.

–¿Y cree que le harán caso en el Gobierno y le darán el presupuesto que necesitará?

–Sí. Si tengo una hoja de ruta y me la han aceptado... Otra cosa es que no puedo resolver el cien por cien, porque venimos de una legislatura sin regla de gasto y Europa dice que habrá a partir del año que viene. Quiero lograr que esta Consejería sea declarada servicio esencial como Sanidad y Educación, que me permite todo el personal, no tener tasa de reposición, los reajustes necesarios, la reorganización y la contratación de más personal. Es verdad que ha habido un plan de choque de personal que en dos o tres años se va y ahí tendremos que modificar la RPT para crear las plazas estructurales que necesito y tengo que hacerlo.

– ¿Cómo esta la red de acogida de menores migrantes?

–Bien, tenemos plazas suficientes porque he hecho previsión y es verdad que hemos empezado a tener la derivación a otras comunidades autónomas.

–¿Defiende Canarias como un lugar de acogida?

–Por supuesto, fuimos inmigrantes, yo soy una hija de la inmigración. Europa no puede cerrar las puertas, pero esa inmigración, como dice CEAR, tiene que ser con las garantías de que lleguen aquí, porque ¿cuántos no han llegado?

- Ya ha tenido que leer el manifiesto de condena por un asesinato machista, el de una mujer de 91 años en Tenerife. ¿Qué sintió?

– Lo viví como una obligación, con la convicción de que seguiremos luchando contra esta violencia.

– En ese acto apelaron a la sociedad a no mirar para otro lado ante cualquier indicio de violencia machista y denunciar. ¿No miran para otro lado los partidos que pactan con formaciones que niegan o banalizan la violencia machista?

– Desde mi área de Gobierno, desde Canarias, solo puedo decir que no se dará un paso atrás, todo lo contrario. Tenemos que seguir y trabajar también desde los niveles educativos más bajos, tenemos que hacer politicas coeducativas de valores. Muchos profesores notan el retroceso en la juventud y en nuestros menores y eso hay que revertirlo.