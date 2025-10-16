Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Uno de los acusados llega a la Audiencia de Barcelona Efe

Los seis acusados de la 'manada' de Rubí logran rebajar su pena tras admitir la violación en grupo de una chica

Dos de ellos han sido condenados a 10 años de prisión, cuando la Fiscalía pedía 60 años como pena máxima

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:39

Los seis hombres que se han sentado este jueves acusados de cuatro delitos de agresión sexual con penetración a una joven disminuida psíquica en 2022, ... en Rubí (Barcelona), han admitido la violación en grupo y han conseguido rebajar sus penas. Dos de ellos han sido condenados a 10 años de cárcel, otros dos deberán estar entre rejas ocho años y los dos últimos ha sido sentenciados con penas de dos años de prisión. Tras un acuerdo entre las partes hecho público en el primer día del juicio, los magistrados han dictado sentencia 'in voce'.

