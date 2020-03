Una de las turistas italianas, primer caso «grave» en Canarias

La Consejería de Sanidad lanzó ayer una nueva recomendación a la población en la que solicita que si se tiene tos, dolor de garganta, fiebre o problemas respiratorios no se acuda a visitar a pacientes hospitalizados. Se trata de una medida, dice el mensaje lanzado por Sanidad, en la que se pide la «ayuda» de la ciudadanía para contener el Covid-19.

También está hospitalizada, aunque su estado no reviste la gravedad del de la mujer de 61 años, otra de sus tres compañeras de viaje que igualmente dieron positivo. Su estado no reviste tanta gravedad como el anterior, pero igualmente se decidió que quedara ingresada tras su traslado este lunes en ambulancia desde el apartamento donde estaba aislada en Arinaga hasta el Hospital Materno Infantil, donde ocupa una cama en la octava planta, la que en su día se habilitó para los posibles caso de ébola.

La mujer que dio positivo en coronavirus el jueves pasado y que tras pasar dos días en aislamiento domiciliario fue ingresada el sábado en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Insular de Gran Canaria está intubada y su estado es «grave» a causa de una neumonía bilateral grave, según confirmó este lunes la Consejería de Sanidad. La paciente, de nacionalidad italiana, está considerada un caso de riesgo, no solo por su edad, 61 años, sino porque presenta patologías previas que, como ha sucedido, agravan su estado de salud tras contraer el coronavirus.

Sin clase en La Orotava

La dirección del colegio privado Salecianos-San Isidro de La Orotava decidió este lunes suspender la actividad escolar durante toda esta semana después de que el domingo se conociera que uno de sus profesores dio positivo la semana pasada en coronavirus y está hospitalizado. Los responsables del centro justifican la medida aduciendo al «elevado absentismo» que se dio ayer en el centro, al que no acudió más de la mitad del alumnado, y a la preocupación de las familias, manifestada a través de «numerosas llamadas». Parte del profesorado también se ha autoimpuesto el aislamiento por prevención. La decisión se adoptó con la autorización de la Consejería de Educación. En La Orotava hay, además, otro centro, el CEIP Ramón y Cajal, que también tiene a un profesor en aislamiento por coronavirus, aunque en este caso la Consejería de Educación no ha suspendido las clases. La Directora General de Personal, Marisol Collado, dijo que ambos centros actuaron «como marca el protocolo» informando tanto a la Consejería como a los padres y madres de la situación. Collado aclaró que desde Educación no se ha tomado «ninguna medida extraordinaria», pero sí que la Secretaría General Técnica sí está agilizando las contrataciones de los servicios de limpieza y Personal va a activar todas las listas de empleo «para estar preparados, pero nada más».