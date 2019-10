«Sufrí un tumor de mama maligno, los hombres tenemos que hacernos revisiones»

«Hace cuatro años y medio, en 2015, pegué un frenazo por culpa de un señor que se saltó un stop y el cinturón me apretó el pecho. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido porque aquel frenazo movió el tumor, que estaba escondido, y me llevó al médico de cabecera», asevera Juan Carlos, que en principio no le dio ninguna importancia a aquel dolor en el brazo.

La prueba descubrió que tenía un tumor de mama que estaba escondido y que ya se había extendido a los ganglios. Una biopsia confirmó que el tumor era maligno. «Me quedé impactado cuando me lo dijo el doctor. No solo por la gravedad de la situación, sino porque no te lo esperas. Es una enfermedad que lo asocias desgraciadamente a las mujeres, pero el cáncer de mama no entiende de géneros ni condición. Tenían que operarme urgentemente. En dos meses, tras hacerme las pruebas, estaba en el quirófano. Me realizaron una mastectomía completa y me tuvieron que quitar los ganglios del brazo derecho porque se había extendido. Me llevé un golpe tremendo, fue muy duro», recuerda con el paso del tiempo Juan Carlos, transmitiendo sin embargo un mensaje positivo.

«Espero que mi ejemplo sirva para erradicar la idea de que solo afecta a las mujeres. Tenemos que concienciarnos y consultar sin ninguna vergüenza a nuestro médico de cabecera. Porque en la mayoría de los casos, si se coge a tiempo, se supera», recomienda este chófer de guaguas que, gracias a su tesón y optimismo, volvió a su puesto de 11 meses después.