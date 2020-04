¿Son fiables las estadísticas publicadas sobre la COVID-19?

Suele decirse que la primera víctima de una guerra es la verdad. En este caso, la estadística no es responsable sino víctima, pues la responsabilidad corresponde al uso que se hace de ella. No afirmaré que los datos que se han publicado sobre el Covid-19 sean falsos, pero sí que son engañosos. Para que los instrumentos de medir sean útiles, además de ser baratos, claros y comprensibles, deben cumplir dos cualidades imprescindibles: que sean válidos y fiables.

Hemos ap-licado estos dos criterios a los fenómenos cuyas mediciones se han publicado en los medios de comunicación:

Al no haber dispuesto de tests suficientes, no solo no se han aplicado estos tests a todos los posibles contagiados, sino que tampoco se han podido aplicar a los que accedían a los centros de salud, por carencia de pruebas. Muchos contagiados han pasado la enfermedad en sus casas.

Número de ingresados

Es una de las estadísticas que no tiene errores, pues no puede haber fallo en esta contabilidad. El concepto en sí no tiene interpretación posible: o se está ingresado o no se está.

Se sabe que algunas personas deberían haber sido ingresadas, pero no fue posible porque no había camas. Eso no cambia el número de ingresados. Por tanto, esta cifra no significa nada más que cuántas han sido las camas disponibles, pero subestima el número de los que habrían requerido ingreso hospitalario.