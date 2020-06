Solo 108 nuevos contagios a pesar de los rebrotes en España

La quincena de rebrotes que han aparecido en los últimos días a lo largo y ancho de la geografía española no están pasando factura a las estadísticas. No, al menos, a las presentadas este martes por el Ministerio de Sanidad, que vuelven a ser muy optimistas sobre la evolución de la pandemia, después de varios días con cifras no demasiados positivas.

Y es que el departamento que dirige Salvador Illa notificó hoy tan solo 108 nuevos positivos, el número más bajo de casos diagnosticados en la última semana y muy por debajo de los 154 comunicados el viernes o los 141 notificados el domingo. No obstante, la cifra real podría ser algo mayor porque Cantabria y Castilla-La Mancha no notificaron casos por «problemas técnicos», si bien no consta que haya brotes de envergaduras en estas comunidades.

Seis autonomías, además de las dos ciudades norteafricanas, no comunicaron ni un solo nuevo infectados. Aragón, con cuatro comarcas de vuelta a la fase 2, encabezó el ránking con 45 positivos en las últimas horas, seguida de Madrid con 25, Cataluña con 15 y Navarra con 13.

Con estas cifras, el número total de enfermos diagnosticados en España alcanzó las 246.752 personas, una cantidad de infectados que en el mundo solo superan siete países: Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú y, desde hoy mismo, Chile.

El martes, un día tradicionalmente ‘malo’ en las estadísticas de Sanidad porque se suelen volcar los casos atrasados detectados durante el fin de semana, sin embargo dio un positivo vuelco en todos los parámetros que los expertos examinan con lupa para ver si los rebrotes se convierten en verdaderos repuntes que puedan lugar a una temida segunda oleada. Y esos indicadores apuntaron hoy que la pandemia sigue en retroceso a pesar de la aparición de esos focos que el Gobierno ya esperaba. Así, los casos diagnosticados en todo el país en los últimos 14 días volvieron a bajar tras dos jornadas de aumento a 3.811 positivos.

Por su parte, la ‘incidencia acumulada’ (AI), el número de casos diagnosticados durante los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, volvió a bajar este martes tras dos días de repuntes, hasta situarse en 8,10 enfermos por cada 100.000 ciudadanos.

Únicamente se han comunicado 14 muertos con fecha de defunción en la última semana, la cifra más baja de la desescalada.