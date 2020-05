«Si no nos lo tomamos en serio, podemos volver a la casilla de salida»

Las imágenes de algunas calles y terrazas llenas de gente sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad en el primer día de la fase 1 de la desescalada llaman a la preocupación.

«Si somos conscientes de que hay que cumplir las normas, no debería pasar nada; simplemente que la epidemia fuera a menos. Pero si no cumplimos las recomendaciones de la distancia física y las medidas de higiene, podemos tener un rebrote. Por fortuna, la mayoría de la población cumple», explica el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García Rojas.

El epidemiólogo reconoce que el actual escenario que presenta Canarias permite «retomar una normalidad diferente» y, si bien cree que «la mayoría población asume que hay que ser escrupulosos al seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias», algunas de las imágenes de las calles canarias en esta fase del desconfinamiento le produjeron mucha inquietud. «Vi que no se respetaba la distancia física absolutamente y, en esta fase no está todo el pescado vendido. Corremos el riesgo grave de creer que esto ya ha acabado, de que no nos lo tomemos en serio y de volver a la casilla de salida. Eso tendría un impacto terrible», comenta el experto que recuerda que el regreso a la normalidad en algunos países donde la epidemia se pensaba casi extinguida ha provocado rebrotes que han obligado a las autoridades a imponer nuevamente medidas de aislamiento.

Seguimos en pandemia. «Es lógico y razonable que después de tantas semanas de confinamiento se intente recuperar parte del tiempo intentando regresar a la normalidad perdida, pero no podemos bajar la guardia. Seguimos en pandemia», recuerda el experto que insiste en que hay que mantener las medidas de higiene individuales, la desinfección de espacios comunes y, sobre todo, la distancia física. De hecho, no le preocupa que no se contemplen las franjas horarias establecidas para la salida de los distintos segmentos de población, sino que se incumplan las pautas higiénico sanitarias. «Hay que ser escrupulosos con las medidas. La inmensa mayoría de la ciudadanía las cumple. La situación nos debería llevar a una reflexión y a reforzar la responsabilidad y la solidaridad para evitar el riesgo de volver a la casilla de salida», comenta García Rojas.

No obstante, a pesar de que insta a mantener la precaución para evitar el riesgo de propagación, el epidemiólogo anima a la población más vulnerable ante el virus a salir a andar por una cuestión de salud. «El problema sigue ahí, pero se está controlando de manera potente en nuestra tierra», señala García Rojas.

El experto en Salud Pública resalta que Canarias ha podido llegar a esta fase de la desescalada gracias a que se ha roto la cadena de transmisión durante el confinamiento, una medida muy dura que «la ciudadanía ha asumido con una responsabilidad y una solidaridad tremendas».