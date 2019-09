Sanidad reunificará las listas de espera y priorizará los casos urgentes

Ese registro único del paciente en lista de espera permitirá, según explicó Cruz Oval, «tener una lista en permanente revisión», sino, además, separar a los pacientes no urgentes de los agudos o graves, que indefectiblemente irán por delante en esa lista unificada.

Transparencia también es, continúo, «no guardar en las gavetas, o en un buzón [se llamaba a sí al sistema del anterior equipo de no contabilizar en espera al paciente hasta que no tuviera confirmada consulta o fecha de ingreso para una operación]», sino «crear un registro único de listas de espera». Para ello, Cruz Oval anunció que modificará el Decreto 116/2006, por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las listas de espera en el ámbito sanitario, para crear un sistema integrado de información con una lista única.

Transparencia es, dijo, el decreto que está preparando para llevar cuanto antes al Consejo de Gobierno para que sea «una obligación jurídica» la publicación mensual de las listas de espera y no, como en la anterior legislatura, que por «decisión ejecutiva» primero se iban a publicar cada mes y luego pasaron a publicarse cada seis meses, recordó.

Reto

La consejera de Sanidad no dudó en reconocer que las listas de espera son para ella «un auténtico reto» que va afrontar, aseguró, de «de forma decidida» porque casi uno de cada 10 canarios (160.000 personas) están en lista de espera para que los vea un especialista o para una operación quirúrgica y eso, reiteró, la obliga a tomar cartas en el asunto y no presentarse en el Parlamento diciendo que «no pasa nada y que los datos son buenísimos, porque no lo son». Y en este punto advirtió que ella «no va a ocultar datos».

Todos los partidos con representación parlamentaria reconocieron la necesidad de afrontar las listas de espera y la mayoría de portavoces aludieron a la necesidad de reforzar la Atención Primaria como primer paso para rebajar las listas y abundar en la prevención.

La diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González le recordó que las listas de espera son un problema estructural y que no valen planes de choque para reducirlas, y le advirtió, reconvertida en portavoz de la Consejería de Hacienda, que no habrá más financiación para Sanidad en los presupuestos de 2020.