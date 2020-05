Sanidad regulará el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos

La obligatoriedad del uso de mascarillas está cada vez más cerca. El Ministerio de Sanidad ha asegurado este domingo que regulará en los próximos días el uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos. Salvador Illa ha señalado que «ha habido unanimidad» entre los presidentes autonómicos en que «hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas».

El ministro de Sanidad Illa ha subrayado que no va a «anticipar los detalles concretos» de esta nueva orden y que mañana tendrán una reunión interterritorial con las comunidades autónomas. «Habrá un reforzamiento de la obligatoriedad, pero hasta que no esté la orden cerrada no avanzaré nada», ha sentenciado.

Posteriormente haa confirmado que en los «próximos días» saldrá publicado una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular el uso obligatorio de mascarillas. En esta nueva orden, que se publicará para «reforzar la obligatoriedad» del uso de mascarillas, se está valorando con las comunidades autónomas y con los expertos.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha apoyado las palabras de illa al asegurar que «Sanidad estaba estudiando esto y lo regulará en los próximos días».