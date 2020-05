Sanidad plantea revisar los horarios de paseo de los niños para evitar las franjas de calor

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha adelantado este jueves en la Comisión del ramo del Congreso que su departamento está negociando con «algunas» comunidades autónomas modificar los horarios de paseo con menores de 14 años para evitar las franjas de especial incidencia del calor.

«En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que los niños y niñas puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas», ha explicado el ministro, que no ha detallado de cuáles comunidades se trata.

Illa también ha confimado que ha recibido los informes de todas las comunidades autónomas para que sus provincias avancen o no a la fase 1 a partir de este lunes. Sin embargo, ha reconocido que la Comunidad de Madrid es la única que aún no ha enviado formalmente su petición. «Todas las propuestas están siendo examinada por los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad», ha explicado el ministro, que avanza que esta resolución se hará pública en cuanto se analicen los datos.

La lista de provincias que avanzan a la fase 1 se conocerá entre este viernes y el próximo sábado, según avanzó el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, en su rueda de prensa diaria para ofrecer los datos de inicidencia de la pandemia en España.

«Los indicadores son buenos»

En cuanto a las nuevas cifras de contagiados y fallecidos (213 en las últimas 24 horas), Illa insiste en que «los indicadores son buenos, dicho con toda prudencia, las medidas de alivio de momento no están teniendo un impacto negativo en los datos. Pero no podemos bajar la guardia. Esta octava semana el objetivo era no tener incrementos mayores al 1%, y lo estamos cumpliendo gracias a todos»