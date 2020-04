Sanidad adelanta los tests de detección entre los trabajadores del SCS

De esta forma, se quiere garantizar el buen estado de salud del personal de las distintas Gerencias, así como la continuidad del servicio que prestan a los ciudadanos.

El plan especial consiste en la realización de análisis y pruebas PCR a los trabajadores y se ha iniciado este mismo fin de semana en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en el que se ha testeado a 1.020 profesionales, de categorías sanitarias y no sanitarias, de los que 3 dieron positivo en coronavirus, están asintomáticos y no han trabajado con aerosoles, por lo que la relación de su contagio con el uso de estas mascarillas no es concluyente.

Este cribado se ha realizado entre personal que trabaja en distintas unidades de Hospitalización, Urgencias, Radiología, TAC, UCI Pediátrica, quirófanos destinados a Covid-19, así como especialistas en formación (residentes) de Medicina Interna, Neumología y Medicina de Familia. Para mañana martes está previsto el cribado del personal de la torre Baja Sur y Neonatos.

En la Gerencia de Fuerteventura, del cribado realizado sobre 125 trabajadores ha resultado un positivo en coronavirus, aunque una vez más su relación con el uso de esta mascarilla en concreto no está confirmado y la persona ya está aislada siguiendo el protocolo.

En el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se ha podido confirmar que no se distribuyeron estas mascarillas.

En el resto de centros hospitalarios y no hospitalarios también se está realizando este estudio y se está a la espera de los resultados del cribado del personal que ya se ha iniciado.