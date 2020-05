Salud detecta un rebrote en Lleida

El Departamento de Salud de la Generalitat propone al Gobierno central que a partir del próximo lunes 1 de junio Girona y la Cataluña Central, Garraf y el Alt Penedès pasen a la fase 2 del proceso de desescalada. Alto Pirineo y Arán, Tierras del Ebro y Tarragona entraron ayer en la fase 2. Salud, en cambio, no ha propuesto que Lleida avance desde la primera etapa. En este caso, el Govern catalán he echado el freno pues ha detectado un aumento significativo de contagios en la última semana.

En concreto, según los datos de la Consejería de Salud, la tasa de incidencia hace una semana era de 12 casos por cada 100.000 habitantes en la región sanitaria de Lleida, y en estos momentos está en 42,7. Una parte de este rebrote detectado a tiempo se ha producido en algunas industrias agroalimentarias y en una fiesta celebrada por un grupo de familiares en una discoteca en la que acabaron infectados 20 de ellos. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha señalado no obstante que no están del todo preocupados de la evolución en Lleida y no ha descartado que pueda pasar a la fase 2 en los próximos días.

El Govern catalán ha propuesto además que las regiones sanitarias de Barcelona ciudad, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte de Barcelona sean una sola región a partir del lunes 1 de junio, al considerar que tienen una evolución epidemiológica similar. Si se convierte en una única región, se permitirá la movilidad entre todos los municipios de las regiones sanitarias de Barcelona ciudad y las áreas metropolitanas sur y norte; por lo que Barcelona saldrá del aislamiento.