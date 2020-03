«Nunca me planteé no venir a la isla por la epidemia en Italia»

rafael falcón san bartolomé de tirajana

Arranca hoy una nueva edición de la Transgrancanaria, una ultra que se ha situado en los últimos años en el escaparate internacional con un enorme prestigio. 3.700 participantes -2.100 desde fuera de Canarias-, representando a 66 países, recorrerán los senderos de Gran Canaria a la búsqueda de nuevos retos.

137 italianos se han inscrito en la Transgrancanaria HG 2020 y viven con normalidad las horas previas a la prueba. Ayer, en ExpoMeloneras, se inició la entrega de dorsales a los aventureros que afrontarán a partir de hoy la modalidad 360º de 262 kilómetros y el ánimo entre ellos es el habitual, sin rastro de la incertidumbre que sacude al mundo durante estos días.

Hoy en el Roque Nublo tomará la salida, con el dorsal 7077, el italiano Tommaso de Mottoni. Este corredor de Lombardía llegó el pasado viernes desde su ciudad, Milán, a Gran Canaria y aquí permanecerá hasta el próximo lunes. «Vengo del país del coronavirus», manifestó de forma jocosa. Quiere quitarle hierro al asunto y afirma que «nunca me planteé no venir a la isla por el coronavirus en Italia. Vengo a disfrutar de una carrera bellísima. Ya he participado otros años y la Transgrancanaria es una de las mejores carreras del mundo, con una excelente organización y aquí todos venimos con el ánimo de alcanzar el objetivo, que no es otro que alcanzar la meta», destaca.

Tommaso de Mottoni recorrerá desde hoy las entrañas de Gran Canaria. Amante de la montaña y la naturaleza es consciente de lo que se está viviendo en su ciudad, Milán, pero advierte que «no se puede vivir con miedo». Él es un buen ejemplo de los italianos que llegarán estos días a Gran Canaria para disfrutar de un evento deportivo que sitúa a la isla en primera plana del trail running mundial. Al igual que el resto de participantes de la 360º, Tommaso tendrá hasta el domingo a las 14.00 horas para cruzar la meta junto al Faro de Maspalomas y cumplir su particular sueño.