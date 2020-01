Los médicos ven «insultante» que los culpen del atasco de la lista de espera

Es un documento es «insultante para los profesionales médicos». Así calificaron este miércoles el Colegio de Médicos de Tenerife y el CESM-Sindicato Pofesional de Médicos de Las Palmas Carmen el informe que salió de la primera reunión de gerentes y planificadores del Servicio Canario de Salud (SCS) celebrada el 21 de octubre pasado para identificar los problemas y buscar soluciones a las listas de espera y que, según Carmen Nuez, presidenta del CESM, «parece que único problema de las listas de espera sea la actitud del médico, que es un peseteros» y «porque parece que los que acaban de terminar los cinco años de residencia están poco formados, algo que es totalmente falso», agrega Rodrigo Martín, presidente de los médicos tinerfeños.

Ambos criticaron abiertamente el documento de trabajo para cuya elaboración la Consejería de Sanidad «no ha contado con los profesionales que están en los quirófanos y en las consultas», sino que lo elaboró un grupo de profesionales dedicados a la planificación que «hace décadas que no pisan un hospital» y los nuevos gerentes «que acaban de llegar». Unos y otros, dice Martín, «desconocen lo que se hace día a día en los centros de salud y los procedimientos de los hospitales» y, por tanto, «el documento está lleno de inexactitudes y falsedades, porque no se basa en la realidad». El presidente del Colegio de Médicos tinerfeño denunció además que las prácticas que según el documento llevan a cabo los profesionales, como que «programan las intervenciones quirúrgicas en las que más cobran y van dejando las otras», «atentan contra la deontología médica».

A juicio de Rodrigo Martín, «el documento es para rajarlo y tirarlo a la basura» y pide a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, que «diga públicamente si lo respalda».

Para Carmen Nuez «el abordaje de las listas de espera tiene muchísimas aristas» y, en el caso de las quirúrgicas, la solución no está en la regulación de las jornadas de de mañana y de tarde porque los recursos humanos serían los mismos. Rodrigo Martín cree que sería «como desvestir a un santo para vestir a otro y el problema permanecería» precisamente por la falta de personal.

Los expertos del SCS ya apuntan en el documento la necesidad de mejorar la dotación de los recursos humanos y las infraestructuras.

«Es bueno que se estudie de forma rigurosa qué se está haciendo», dice Nuez, pero critica que el foco se ponga sobre los médicos y no en un aspecto a su juicio fundamental como es el el tipo de paciente: «Se trabaja para pacientes de hace 20 años, no para los de ahora, que son personas crónicas, mayores y con muchas patologías; se alarga la vida de la gente, pero no tiene calidad de vida», dice.

También avisa Nuez de que cualquier cambio en la jornada tiene que tratarse en la mesa sectorial «porque se está « de derechos laborales».