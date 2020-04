Los apuros de las prostitutas

Miriam, una gitana que tuvo la suerte de que su familia la aceptó, porque «su mentalidad era del siglo XXV», lleva a diario bolsas de comida y productos básicos a pisos de Zaragoza donde hay prostitutas que, al dejar de trabajar, no tienen ni para llenar el plato. Pocas son las que disponen de ahorros: algunas envían todo lo que ganan a sus familias y otras, simplemente, no ganan más que para sobrevivir. «A la gente le hablas de prostitución y piensan en algo de lujo, en que vivimos como reinas. Eso simplemente es mentira, pasa solo en las películas», dice con la sabiduría de quien ha pasado décadas en el gremio. Otro mito que echa al traste: «Se piensa que la prostitución es dinero fácil y abundante. Y ni una cosa ni otra. Irte con borrachos o con algunos... no es nada sencillo y encima ganas para ir tirando nada más. ¿Es dinero rápido? Eso sí, no lo discuto, pero fácil no».

Por eso esta cuarentena ha dejado a las personas que ejercen la prostitución sin ningún recurso económico y Miriam, que ya casi no ejerce –«solo mantengo algún ‘amigo’ de los de antes, que ya no estoy para competir con niñas de 20 años»–, se ha volcado en ayudar a las trabajadoras sexuales que las están pasado canutas.Lo hace como agente social y mediadora de la asociación SOMOS, de la Federación de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FLGBT), que la ha formado y aprovecha su conocimiento de esos ambientes. Y va recogiendo comida y fondos por su barrio, San Pablo, conocido popularmente como El Gancho. «Nos ayudan SOMOS y los vecinos de aquí de toda la vida, que me conocen. En el mercado te regalan un pollo, otro te da 20 euros, otro 70... todo va al bote para comprar cosas. Aunque no va a durar mucho, me temo. Aun así, tengo claro que la gente humilde está preocupándose más de nosotras que las administraciones».

En Zaragoza se da la circunstancia de que, además de las personas que ejercen la prostitución allí de manera habitual, hay un amplio grupo de ‘itinerantes’ que se han quedado ‘colgadas’ con la cuarentena en esta «ciudad de paso». Son las que ‘hacen plazas’, como se dice en el argot del gremio. «Se han quedado ‘atrapadas’ y sin ingresos. Algunas no tienen ni saldo en el móvil. Y las que peor lo pasan son las que están en situación irregular y las trans, que sufren transfobia en su propio gremio. También lo tienen muy crudo los chicos que trabajan en la prostitución: sobre muchos de ellos está el estigma del VIH y necesitan tratamiento. Y no pueden regresar a su ciudad de origen por el confinamiento. Pasó aquí el otro día: un chico quiso coger un tren para ir a tratarse y la Policía no le dejó», explica Juan Diego Ramos, presidente de SOMOS LGTB, que atiende ahora mismo a cerca de una treintena de profesionales del sexo, un tercio de ellos varones. Asisten tanto a los de Zaragoza como a los ‘nómadas’ atrapados allí, pero el dinero se les va acabando, por eso han puesto en marcha una campaña para recaudar más y poder atender las necesidades básicas de estas personas mientras dure la cuarentena. «Es ahora cuando tenemos que darlo todo. Normalmente trabajamos con este colectivo en temas de salud sexual, pero ahora mismo se trata de darles de comer». Ramos espera que esta iniciativa solidaria de SOMOS se extienda a otros puntos de la geografía española donde existe el mismo problema. «Ya nos han llamado de Burgos, Canarias,Barcelona...», enumera.