Las listas de espera sacan los colores a Baltar en el Parlamento

Lo que dice (y lo que no) la auditoría

Los auditores de los sistema de información para la gestión de las listas de espera del Servicio Canario de Salud (SCS), una catedrática y tres doctores en Informática de las dos universidades canarias, concluyen en su informe que el tratamiento de la información que hace Sanidad es «en general» satisfactorio y que no han encontrado evidencias de alteración o modificación de los datos ni de los software. Sin embargo, advierten que si bien en las listas de espera quirúrgicas representan la situación de los quirófanos (pese a que «no es sistemáticamente correcto el modo en el que se envía la información de los pacientes en espera pro cirugía»), no ocurre lo mismo con la espera de pruebas, «de la que no se tiene información fiable», dice textualmente el informe y este martes se encargó de sacar a la luz el diputado del PP Asier Antona durante su interpelación al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Antona acusó a Baltar de dar a conocer interesadamente solo la parte favorable del informe, mientras que ocultó el resto. Uno de los aspectos que Antona destacó de la auditoría fue el referido a los criterios para incluir a pacientes en las listas de espera que, dice el informe, «no son homogéneos». Y es más, recomiendan los auditores que de la información relativa a las listas de espera para una consulta o una prueba médica «no deberían hacerse públicos los datos» por cuanto que esa información «no es fiable». Igualmente advierten los auditores que los pacientes en espera para consultas con especialistas no aparecen en las listas «hasta que se les asigna fecha para la consulta», cuando, según establece el Real Decreto 605/2003, «esto no es correcto, ya que el paciente debería contabilizar desde la fecha de solicitud» de consulta.