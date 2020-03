La Sanidad canaria tiene hoy material de protección para semana y media

En su primera rueda de prensa como consejero de Sanidad, Julio Pérez ha recordado que esta semana el Estado ha enviado a Canarias una remesa de material hospitalario, con unas 190.000 mascarillas que se suman a las que la comunidad autónoma había ido recopilando de donaciones, universidades y empresas.

Este material, ha dicho Cruz, debería ser suficiente para seguir funcionado "durante diez o doce días".

El consejero también ha precisado que todavía no se puede decir que Canarias se acerque al final del periodo de crecimiento de contagios y que los expertos no "se atreven a pronosticar" aún cuándo puede suceder eso, porque aún no hay datos suficientes para hacer predicciones fiables sobre la evolución de la pandemia en Canarias.