La Gomera: temor en el turista

En los supermercados, más de lo mismo puesto que varios de sus trabajadores dicen no haber notado un descenso de visitantes, aunque uno de ellos exclama sonriendo que «es porque la mayoría de ellos son hippies, que vienen sin móvil ni nada y están en su mundo. Ello no se enteran apenas de lo que está ocurriendo y, al final, son los que mejor lo están pasando», comenta este reponedor.

En Valle Gran Rey, al ser un municipio mayoritariamente dedicado al turismo, el ciudadano extranjero ha sido el «que peor lo ha pasado», destacó Ana Pérez, que trabaja en el sector de la hostelería. «Mucha gente viene a preguntarnos y se les ve siempre con el móvil en la mano buscando información, pero los de aquí del pueblo, están más tranquilos, o al menos eso es lo que uno habla con ellos», afirmó. Y es que, aunque oficialmente los datos de cancelaciones a causa del coronavirus en la isla son aún mínimos, también es cierto que muchos propietarios de viviendas vacacionales cuentan cómo «nos han llamado clientes mil veces para ver si pueden venir o no e incluso hay otros compañeros que cuentan que sí les han cancelado las reservas. Pero más bien es eso, desconfianza y desconocimiento», reflexionaba la gerente de varias de estas viviendas en la playa del Inglés, la zona más turística de este municipio.

La crisis mundial por el coronavirus ha colocado a La Gomera como uno de los principales focos informativos del país. No en vano, en esta isla se detectó el primer caso en España y esta semana, hubo otro positivo más de una mujer que trabajaba en un centro de mayores de Valle Gran Rey. Pero, ¿en qué medida ha afectado este virus al día a día de la isla colombina?

Responsabilidad

Una de las claves para que esta crisis mundial del coronavirus no afecte a la economía y al día a día de los ciudadanos es la «información y responsabilidad de los gobernantes», según palabras del presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo. El mandatario se lamentó de que su isla fuera «noticia por este tipo de cuestiones que no son agradables, sobre todo porque se trata de la salud de las personas, pero tenemos que tener claro que este coronavirus ha venido para quedarse y no podemos generar alarmas innecesarias. Solo seguir los protocolos y actuar con precaución», detalló Curbelo.

El dirigente gomero ahonda en que estos casos de coronavirus se han llevado de la «forma correcta» en su isla «aplicando los protocolos. La sanidad canaria reaccionó de forma eficaz y la sociedad respondió con normalidad hasta tal punto que no hubo casi cancelaciones», sostuvo, pero advirtió que esta situación podría complicarse. «Ahora entramos en una nueva dimensión preocupante con gobiernos que están tomando decisiones complejas cancelando eventos o casi cerrando ciudades. Esta alarma mundial es ajena a la realidad de nuestra isla, pero me da la impresión de que todo esto va a tener un impacto importante que aún no podemos evaluar. Toda esta psicosis que se está generando alrededor del virus puede traer consigo unas consecuencias sin precedentes. Canarias depende mucho del turismo y debemos de ser cautos y estar preparados», advirtió el presidente Casimiro Curbelo.