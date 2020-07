«Inseguridad, la duda sobre nosotros mismos»

Sin importar lo que consigamos, el éxito que tengamos en la vida, lo que nos quieran o lo bien que estemos, algunas veces no podemos evitar hacernos daño con una autocrítica feroz y una duda permanente sobre nosotros mismos.

1. Infancia negativa

2. Comparaciones

En cierta forma, actúan como un amplificador de un sistema de comparaciones que nos hace ahondar en el sentimiento de que no somos suficientes. Que no valemos la pena. Que nuestra vida es decepcionante.

3. Perfeccionismo

Hemos leído y oído que no hay nada malo en querer ser el mejor en algo o darlo todo en una determinada situación o reto. Siempre que esto no sea el centro de nuestra vida, claro. Vivir siempre pensando en la perfección, en un sistema de todo o nada en el que nuestro valor depende de lo que consigamos, no de lo que somos, es el camino perfecto para el fracaso personal, alimentado por la inseguridad o la baja autoestima. Nuestra vida pasa a estar controlada por la vergüenza, la culpa o la frustración.

Muchas veces, luchar por la perfección solo nos hace sentir inadecuados e inseguros sobre nosotros mismos. Nos marcamos expectativas irreales e imposibles, cayendo en una autocrítica fácilmente destructiva. Algo que también puede disparar trastornos como los que señalamos anteriormente.