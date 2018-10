Ikigai, el espacio que mima nuestra piel tras el verano

Naturalidad

El compromiso con el paciente, señala el experto, «es ofrecerle los mejores tratamientos, técnicas, materiales y trato humano, pero teniendo en cuenta que se busca la naturalidad; cambios sutiles que den una mejoría sustancial y elegante sin llegar a ser llamativos o artificiales, esta es mi prioridad», insiste el especialista.

En IKIGAI, el espacio dedicado a la salud y bienestar de Hospitales San Roque en El Corte Inglés, el doctor Carmona apuesta por ofrecer a los pacientes la mejor atención personalizada primando la seguridad y la calidad. «Aplico tratamientos mínimamente invasivos, sin bisturí. Soy muy cuidadoso con las novedades, conocer lo último y usar lo penúltimo, y utilizo los materiales y productos más seguros, los de más alta gama, porque antes que la estética está la salud», añade el especialista. Precisamente por eso se desplaza periódicamente «dentro y fuera de España para compartir, aprender y discutir con prestigiosos especialistas sobre las últimas novedades, estudios y alternativas de tratamiento». «Persigo siempre las técnicas más avanzadas para ponerlas al alcance de mis pacientes», resume.

Por otro lado, la ingeniería genética o terapias biológicas son ejemplos de terapias que, personalizadas, en el campo de la medicina, ofrecen un tratamiento a medida del paciente, apunta el doctor Eloi Funtané, especialista en Medicina Estética de Hospitales San Roque. «Cada vez más hay la posibilidad de ofrecer soluciones a medida. Así es realmente cuanto más se aproxima el tratamiento personalizado para beneficio del paciente y mejor la tasa de éxito». De hecho, apunta el doctor Funtané, desde IKIGAI se ha logrado elaborar cosmética y dermofarmacia «personalizada».

El doctor Funtané cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la cosmética. Ha sido director técnico de su propio laboratorio de cosmética. Así conoció todos los entresijos de la formulación. Y llevó este conocimiento a sus pacientes de medicina -su vocación- para ofrecer soluciones a medida.

El especialista explica que, aunque existen «analizadores de piel para medir la hidratación o el sebo, entre otros parámetros», lo que permite recomendar uno u otro cosmético «de la estantería», estos analizadores, a menudo, dan resultados diferentes al hacer diferentes mediciones en un mismo punto.

De ahí, abunda el doctor Eloi Funtané, aunque se pueda recomendar un tratamiento estándar, este no será el más recomendable cuando tenemos a nuestra disposición la cosmética personalizada. «La mejor forma de saber cómo es la piel de cada cual es que el médico la visualice y el paciente la describa; de esta forma nos daremos cuenta de que, por ejemplo, para una piel sensible, atípica, deshidratada y con arrugas no podemos recomendar cualquier cosa de la ‘estantería’ sino que lo ideal es darle una solución a medida y desde IKIGAI lo podemos hacer», explica. La cosmética personalizada en IKIGAI es respetuosa con el medio ambiente. «En las formulaciones no utilizamos parabenos ni siliconas ni derivados del petróleo ni PEG. Tampoco perfumes. Así se minimizan al máximo las alergias, intolerancias y se prescriben productos respetuosos con el medio ambiente, siempre en rango ecológico», apunta el doctor Funtané.

«Un ejemplo de ello son los activos como células madre de naranja o la fracción purificada de Scutelaria baicalensis, que son capaces de regenerar y actuar sobre la telomerasa para que nuestra piel tenga las características de 10 años antes. O la fisetina y frambinona, fracciones de frutos rojos que son capaces de actuar activando la lipólisis basal (degradación de triglicéridos) en reposo e inhiben la lipogénesis (formación de triglicéridos), incluso después de ingerir alimentos», explica el especialista.

«Cada activo que escogemos está basado en los más altos estándares de calidad y validado por estudios clínicos para ofrecer una crema facial, un contorno de ojos o una crema corporal personalizada de máxima calidad. Una vez formulada la crema se elabora y se entrega en 24 horas», añade el doctor Funtané.