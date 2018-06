Expertos advierten de que comercializar tabaco viola los derechos humanos

En esa idea coinciden los más de 400 ponentes de 44 países, entre ellos los principales expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la dirección de salud de la Comisión Europea, que participan en la 3ª Conferencia Internacional sobre el Control del Tabaco, considerado el mayor cónclave científico sobre tabaquismo.

Durante tres días, los expertos internacionales debatirán sobre las últimas estrategias e iniciativas de carácter científico para combatir el tabaco y confían en suscribir una declaración que establezca que la venta y comercialización de cigarrillos viola los derechos humanos debido al daño que causa.

Una vulneración que es "completamente prevenible", señaló este jueves en rueda de prensa Laurent Hubert, director ejecutivo de Action on Smoking and Health, que agrupa a 350 organizaciones no gubernamentales de 100 países.

Este experto ha recordado que la hoja de ruta para combatir eficazmente el tabaquismo y proteger así la salud de los ciudadanos está contenida en el Convenio Marco de la OMS sobre control del tabaco, que España ratificó en 2005, pero hace falta aplicar "con decisión" las medidas que contiene.