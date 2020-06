España se enfrenta a 21 brotes activos

El número de brotes de coronavirus no para de crecer en España a punto de cumplirse una semana del paso a la ‘nueva normalidad’. Las autoridades sanitarias informaron hoy de que al menos 21 brotes están activos este viernes, o sea que han provocado nuevos contagiados en las últimas horas. No obstante, según los cálculos de los responsables del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, los focos declarados desde que el pasado 11 de mayo comenzara la desescalada con el paso de toda España a la fase 1 son ya 47, mucho de los cuales no se encontrarían todavía extinguidos, al continuar todavía las cuarentenas. En total, cerca de 1.500 personas se han infectado durante el desconfinamiento en estos rebrotes que ya se reparten por toda la geografía nacional.

El equipo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no ha aumentado el número de focos considerados como «preocupantes» o de especial atención, que siguen en la decena, pero que sí que han crecido los rebrotes, particularmente en Andalucía, una comunidad que ya estaba siendo monitorizada muy de cerca por los 87 contagiados (ninguno hospitalizados) vinculados al Centro de Acogida de Emergencia y Derivación gestionado de la Cruz Roja de Málaga.

Estas instalaciones ya son el segundo foco más importante del país, aunque las autoridades sanitarias andaluzas están convencidas de que la transmisión está prácticamente controlada, hasta el punto de que se están rastreando todos los contactos de los internos y de los trabajadores, incluidas pruebas PCR en otras instalaciones de la Cruz Roja y de la zona.

En las últimas horas, los rebrotes activos en Andalucía han crecido a 8, tras declararse tres nuevas fuentes infectivas en el área metropolitana de Granada (2) y Almería (1). En total en la comunidad se han diagnosticado en los últimos días 156 casos.

Entre tanto, la situación en el otro gran foco activo en España, el de Aragón, parece mucho más estabilizado, según los técnicos del equipo que dirige Fernando Simón. El asilamiento de las comaracas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) y la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe parece estar dando resultados y el brote está controlado en algo más de 250 positivos, la inmensa mayoría varones jóvenes temporeros, que cursan sin síntomas y que están aislados.