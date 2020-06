Los contagios en España repuntan a los 191 espoleados por el gran foco de Huesca

Y las estadísticas de este viernes de Sanidad fueron buena muestra de ello. El número de nuevos contagiados diarios volvió a repuntar en las últimas horas, situándose en 191, muy por encima de los 157 nuevos positivos comunicados el día anterior. La tendencia de la propagación de la enfermedad ha sido muy variable toda la semana con constante subidas y bajadas y este viernes no fue menos.

Las estadísticas sobre la evolución de la pandemia durante los últimos días siguen sin ser tan optimistas como cabría esperar y ya no marcan una tendencia clara de bajada de expansión del virus en España como si habían hecho hasta mediados de este mes de junio. Los datos de Sanidad apuntan si acaso a una cierta estabilización en cifras que se mantienen contenidas en niveles bajos en comparación a lo vivido entre marzo y abril, como apuntó el jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarios (CCAES), Fernando Simón.

Aumento preocupante

Los diferentes parámetros que el CCAES mira muy de cerca para ver la evolución de la pandemia también confirmarían ese aparente estancamiento en la evolución, cuando no retroceso. Hoy , tras varios días de fluctuaciones, los tres indicadores clave sobre la tendencia fueron negativos.

Especialmente preocupante fue el aumento de 259 a 275 del número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, un parámetro muy fiel para conocer cómo evoluciona la epidemia. Se trata de la cifra más alta de todo el mes de junio.

Tampoco fue buena la incidencia acumulada (IA), el número de positivos diagnosticados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que repuntó desde los 7,74 hasta los 7,81 infectados por cada 100.000 habitantes. No obstante, la tendencia de los últimosdías no es al alza. Al menos, no por el momento.

Los casos diagnosticados en as dos últimas semanas también se incrementaron pasando de los los 3.641 del jueves hasta los 3.673 infectados de este viernes.