En Canarias hay unas 8.000 personas con VIH y el 13 % no lo sabe

En Canarias se estima que hay unas 8.000 personas que tienen el virus del VIH y, de ellas, el 13 % no lo sabe, de ahí que el colectivo Gamá, Global y Salud Pública animen un año mas a la población a hacerse la prueba del sida porque, si esta enfermedad se trata, no se transmite. Portar el virus no implica necesariamente el desarrollo de la enfermedad.