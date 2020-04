En busca de la cura del coronavirus

La búsqueda de un fármaco que permita controlar la pandemia del coronavirus sigue siendo una de las máximas de los laboratorios. Desde la detección de los primeros casos de pacientes con la infección Covid-19 en Wuhan en el mes de diciembre.

En menos de tres meses, ha logrado poner en marcha un ambicioso programa de investigación, a la vez que ha realizado fuertes inversiones para incrementar su producción, aún sin disponer de datos que confirmen su eficacia y seguridad.

Remdesivir es un antirretroviral de amplio espectro, que está en investigación y que todavía no ha sido aprobado para el tratamiento de Covid-19, pero que ha demostrado actividad in vitro e in vivo en modelos animales contras múltiples patógenos virales emergentes incluyendo Ébola, Marburg, MERS y SARS1. Estos dos últimos son también coronavirus y tienen estructuras similares al virus que causa coronavirus. Los datos preclínicos de Remdesivir en MERS and SARS indican que puede tener actividad contra Covid-19.