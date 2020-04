El número de muertos desde el inicio de la crisis se dispara a 38.637, el 56% más que otros años

La imposibilidad de realizar autopsias a todos los muertos que ha habido en España desde que se inició la crisis del coronavirus está convirtiendo en una misión imposible conocer cuántas personas han fallecido por Covid-19. Pero muchos indicios apuntan hacia la conclusión de que el número real de decesos por el virus es muy superior a la cifra oficial que todas las mañanas ofrece el Ministerio de Sanidad.

Este miércoles, por ejemplo, el ministro Salvador Illa informó de 14.555 muertos por coronavirus desde que estalló la pandemia. ¿Cómo se llega a esa cifra? Son todos los fallecidos que han dado positivo por Covid-19, notificados por las comunidades autónomas. Pero a la mayoría de los muertos en España nunca se les hizo ninguna prueba antes de fallecer porque no había test ni la autopsia después de hacerlo. Casi todos ellos se encuadran en la categoría de casos «sospechosos» que, sin embargo, siguiendo las instrucciones que ha trasladado el ministerio a las comunidades, no deben ser contabilizados. Aun así, Illa defiende el criterio español. «Es uno de los más exigentes de Europa. El Gobierno no se engaña a sí mismo», ha repetido en los últimos dos días.

Aunque hablar de datos exactos es una utopía en estas circunstancias sanitarias, continúan existiendo fuentes oficiales que ofrecen una perspectiva más amplia sobre lo que está ocurriendo. La más fiable es el documento ‘Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas’, también conocido como informe MoMo, realizado por el Instituto Carlos III (dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, no de Sanidad) y que nació en 2004 con el objetivo inicial de monitorizar los fallecidos por las olas de calor en España. Ahora, el informe MoMo está midiendo el exceso de mortalidad detectado en España desde el inicio de la crisis del coronavirus. Utiliza datos del Registro General de Registros Civiles y Notariados del Ministerio de Justicia, distribuidos entre todas las Comunidades Autónomas y que incluye las 52 capitales de provincia y en total, al 92% de la población nacional.

Pues bien, según el informe MoMo publicado este miércoles, desde el 17 de marzo hasta el 7 de abril han fallecido en España 38.647 personas, 13.954 más que la cifra estimada para este periodo de cualquier otro año, es decir, el 56% más. Hay más muertos que la estimación en todas las comunidades autónomas y principalmente, han crecido los decesos entre los mayores de 74 años (65%), seguidos por el grupo de entre 65 y 74 años, con el 53%. Aunque el informe no concreta a qué se debe cada fallecimiento, el hecho de que los decesos se hayan disparado sobre todo entre las personas mayores lleva a pensar en la influencia del coronavirus. Y eso que los propios investigadores del Carlos III reconocen las dificultades para encontrar en origen datos fehacientes: constatan un retraso en la notificación de defunciones en casi todas las comunidades, «siendo notable en La Rioja y en Madrid». O sea, los muertos, seguro, son aún más