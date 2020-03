El estado de alarma se alargará más de 15 días

En una entrevista en Las mañanas de RNE, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha explicado que el Ejecutivo buscará fórmulas para "prorrogar esta situación" que obliga a los ciudadanos a permanecer en casa salvo para algunas excepciones.

El ministro ha insistido en que el Gobierno está "testando la eficacia de las medidas de forma continúa", aunque no se espera que tengan un impacto inmediato. "No creo que en 15 días estemos en la capacidad de ganar esta batalla", aseveró.

"Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto", ha sostenido el ministro en RNE.

Dependerá de la eficacia de las ya establecidas, lo que, según ha subrayado, está relacionado directamente con su grado de cumplimento. El Gobierno está "testando la eficacia de las medidas de forma continúa", ha asegurado, aunque ha afirmado no esperar que tengan un impacto inmediato. "No creo que en 15 días estemos en la capacidad de ganar esta batalla", ha zanjado.

PP y Ciudadanos ya contemplan este escenario y la líder del partido naranja, Inés Arrimadas, ha dicho que apoyará al Gobierno si es necesario prorrogar el estado de alarma.

Anuncia medidas más severas

Ábalos ha advertido de que esa prórroga podría conllevar medidas aún más severas que las ya adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.

En este contexto, el titular de Transportes ha apuntado que la aplicación de medidas adicionales dependerá de la "eficacia" de las que ya han sido adoptadas. "Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no frivolizamos, evidentemente tendrán más efecto", ha añadido.

“Marlaska: Pasados 15 días podrían tomarse medidas complementarias“

También se ha referido a esta cuestión el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha contemplado que el estado de alarma se pueda prorrogar con la aprobación en el Congreso de los Diputados pasados los 15 días iniciales, en cuyo momento, "en caso de entenderse como proporcional", podrían adoptarse "medidas complementarias".

“Montero: Aventurar cuántos días tenemos por delante no es posible“

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha matizado que el Gobierno no tiene información sobre cuántos días durará el estado de Alarma, y ha calificado así las palabras de Ábalos: "Habrá sido una contestación respecto a qué prevé el Gobierno sobre la intensidad y duración de la crisis, que ojalá la comunidad científica tuviera respuesta y entonces el Gobierno podría saber cuántos días (...) pero esa información no la tenemos".

"Aventurar cuántos días tenemos por delante o alguna fecha no es posible", ha proseguido Montero en una entrevista en TVE tras la que, como médico que también es, ha pedido a la ciudadanía "paciencia".

Ábalos cree que Europa decidirá el cierre de fronteras

Ábalos ha llamado a Europa a ser "ambiciosa" y a "no poner reparos" para intentar minimizar los efectos sanitarios y económicos del coronavirus y ha determinado que "el turismo es una actividad que tenemos que sacrificar".

Precisamente este lunes, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) mantienen una reunión por videoconferencia en la que intentarán coordinar la respuesta económica de la moneda única al brote de coronavirus, presionados por el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, que reclaman coordinación y contundencia a las capitales.

"Deberíamos tomar como europeos una decisión conjunta, no obstante todo indica que se tomarán medidas de cierre de fronteras", ha considerado Ábalos.