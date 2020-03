Coronavirus en España: dos fallecidos, 226 infectados y 55 nuevos casos en un solo día

Un anciano de 82 años residente en Vizcaya se ha convertido en la segunda víctima mortal del coronavirus en España. El hombre, con diversas enfermedades crónicas, había sido ingresado aquejado de una neumonía, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno vasco. El octogenario es el segundo fallecido confirmado por COVID-19 después de que el martes la Generalitat de Valencia informara del fallecimiento el 13 de febrero de otro varón de 69 años y que había viajado a Nepal recientemente.

Entre tanto, Sanidad descarta cerrar colegios u otros centros educativos para frenar el coronavirus, después de que hoy se hayan confirmado los tres primeros casos de niños contagiados, en Castilla-La Mancha y Madrid, y de que existan ya diversos positivos entre profesores y demás personal educativo. España toma la decisión de seguir con las clases el mismo día en que Italia ordena el cierre de todas las escuelas y universidades hasta finales de marzo para tratar de contener el avance del virus.

El Gobierno español, sin embargo, cree que la clausura de escuelas podría tener incluso efectos negativos en la contención de una epidemia que hoy alcanza ya los 221 casos, espoleada, un día más, por una Comunidad de Madrid, en la que las autoridades sanitarias no logran identificar el origen de un foco que este miércoles suma 20 nuevos contagios y eleva a 76 los infectados en la región, la tercera parte de todo el país.

«La opción de cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión en la población general pero sí que aumentaría ese riesgo en otros grupos de interés», ha apuntado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, quien ha explicado que una medida así obligaría a los pequeños a quedarse en casa, manteniendo contacto más estrecho con familiares cercanos, como abuelos, que podrían ser grupos de riesgo.

«Estos niños no se van a quedar encerrados y van a ir a zonas con otros niños de otras escuelas que igual no están afectadas», ha abundado el máximo responsable de Emergencias, quien ha insistido en que la negativa de los técnicos a la clausura de los centros se basa en «años de investigaciones» y en la constatación de que el COVID-19 afecta «menos» a los niños, que presentan «una evolución clínica muy benigna y una tasa de mortalidad muy baja». En este escenario, lo más cabal, según Simón, es no mezclarles con otros grupos vulnerables a la enfermedad.

Las voces que reclaman el cierre de colegios se han multiplicado este miércoles después de conocerse los tres primeros casos de niños infectados. Sí que se había registrado el contagio de una adolescente de 16 años en Girona, pero no de niños. El caso sobre el que hay más datos es el de una pequeña de cuatro años de Madrid, alumna del colegio Paraíso Sagrados Corazones de la capital, que ha dado positivo, al igual que su padre y su madre. Según fuentes de Sanidad, el padre había viajado el pasado 22 febrero a Bérgamo, en Italia. La pequeña, que tiene un hermano que no ha sido contagiado, y se encuentra asintomática, (con un poco de tos) al igual que el padre. La madre sí que muestra desde hace varios días malestar.

De los otros dos casos solo ha trascendido que son niños escolarizados en Castilla-La Mancha. Fernando Simón, por motivos de confidencialidad, se ha negado incluso a facilitar la provincia en la que se encuentran.