Apoyo unánime el plan de choque del PSOE contra colapso en urgencias

Impulso

Subrayó que las propuestas del PSOE "no son estéticas ni efectistas, como nos tiene acostumbrados el Gobierno de CC", y explicó que la primera de ellas pasa por impulsar la aplicación efectiva de las acciones contempladas en el Plan de Urgencias Sanitarias Canarias (Pluscan), "documento que el PSOE dejó elaborado con Jesús Morera al frente de la Consejería y que CC no ha sido capaz de desarrollar".

Camas disponibles

Rebaja de cupos en atención primaria

Servicio a la salud

Iñaki Lavandera aseguró que para el Gobierno de CC, el objetivo de su política sanitaria no es el ciudadano, como lo demuestran las "insoportables condiciones" que padecen los usuarios de urgencias.

Sostuvo que la causa "no es un virus, no es la gripe, sino la falta de previsión, implicación y ambición de este Gobierno con la sanidad canaria, sanidad entendida como servicios de salud a la ciudadanía y no como fuente de recursos económicos a un sector empresarial".