Adacea exige una unidad integral para el daño cerebral adquirido

Canarias carece de un registro de afectados de daño cerebral adquirido (DCA). Tampoco dispone de recursos públicos para atender a los aproximadamente 4.000 afectados que se estiman en las islas. De hecho, la administración desconoce «dónde están» porque una vez que se les da el alta hospitalaria «no existe servicio o unidad que coordine sus necesidades asistenciales», critican los familiares, quienes aseguran que son ellos «los que coordinamos y organizamos la atención multidisciplinar que requieren». «Nos los llevamos a casa después de vivir una situación repentina y de carácter súbito sin saber qué hacer con una persona con diversidad funcional que no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de moverse, no es capaz de nada y que dependerá el resto de su vida de ti», explica Susana Gyorko-Gyorkos, presidenta de la Asociación Daño Cerebral Adquirido-Gran Canaria (Adacea).