Sanidad llamará a quienes no se hayan pinchado aún ante la ralentización de la vacunación El objetivo es resolver 'dudas y saber por qué no se han vacunado. Unas 400.000 personas no se han puesto aún la primera dosis por distintas razones

Animar a la vacunación es el objetivo del Servicio Canario de Salud que en estos días está llamando por teléfono a quienes, por diferentes motivos, aún no se han puesto la primera dosis de la vacuna contra la covid, explica la coordinadora de la campaña vacunal canaria, Begoña Reyero.

Hasta ayer un 20% de la población diana de las islas, unas 400.000 personas, no se había pinchado aún. Buena parte de ellas serán cuestionadas por teléfono acerca de las razones por las que no han solicitado cita para pincharse y los sanitarios podrán ayudarles a vencer su indecisión. « Esta intervención nos va a proporcionar información de si quieren o no vacunarse, de por qué no, y quien tenga dudas podrá disiparlas», explica la responsable del plan vacunal canario.

De momento, los sanitarios que están empezando a llamar a los pacientes no vacunados están recibiendo todo tipo de respuestas. « Muy poca gente dice que no quiere vacunarse, pero hay muchos que lo van posponiendo por la época estival, temiendo que los efectos adversos interfieran en sus vacaciones. Otra gente se enfada porque no quieren que les llamen», apunta Reyero.

LA VOZ EXPERTABegoña Reyero Coordinadora del plan vacunal canario

Hastael lunes un 79,28% de la población de más de 12 años del archipiélago ya tenía, al menos, una dosis puesta de los fármacos contra la covid, si bien este porcentaje ha crecido apenas 3 puntos en la última semana gracias a las casi 50.000 personas que se pusieron la primera pauta.

Este frenazo de la campaña vacunal se ha apreciado más en la población de entre 25 y 45 años, explica Reyero. De hecho, sostiene que en un par de semanas las personas de entre 12 y 19 años con una dosis casi han alcanzado el porcentaje de vacunación de quienes tienen entre 40 y 49 años. En concreto, el 54,3% del grupo etario más joven, el último que se incorporó al plan vacunal, ya tiene una dosis puesta frente al 53% de los veinteañeros y el 57% de quienes tienen entre 40 y 49 años.

Otro rango de edad que se ha quedado rezagado en la vacunación es el de las personas de entre 60 y 69 años que, hasta hace unos días, tenían asignado el fármaco de AstraZeneca y ahora pueden optar a los fármacos de Pfizer y Moderna. « La idea de ampliar las vacunas autorizadas para este colectivo vulnerable surgió porque detectamos a personas de este rango de edad que se negaban a ponerse AstraZeneca y un objetivo de la estrategia es no dejar a nadie de alto riesgo sin inmunizar», recalca Reyero.

El impacto de la quinta ola ha evidenciado que la vacunación ha servido para bajar la letalidad y las formas graves de la enfermedad. Si bien también está demostrando que la covid «toca a todos y mete en la UVI y entre los fallecidos a personas no vacunadas que pensaban que con su edad no les afectaría», dice.

En todo caso, afirma que «las vacunas están siendo eficaces y seguras. Quien no quiera verlo seguramente tiene falsas creencias», añade la también experta en procesos de cambio, quien opina que desmontar prejuicios requiere tiempo, por lo que «hay que seguir poniendo la evidencia sobre la mesa».

Además, apela a la responsabilidad social y personal de la ciudadanía. « Si queremos llegar a una cierta normalidad, no nos queda otra medida de control que la vacunación. Si no participamos en esto, luego no nos podemos quejar de que la economía no despega y de que esto no tiene fin. Hay que preguntarse: ¿Qué estoy haciendo yo para salir de esto?», apostilla Reyero.

