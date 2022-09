Videoanálisis: ¿Por qué la lloramos? El psicólogo Leocadio Martín explica en qué consiste el duelo parasocial, aquel que se afronta cuando muere una persona que no se ha conocido personalmente

Puede que muchos de nosotros no entendamos por qué muchas personas están llevando acabo un duelo tan intenso por alguien que no conocían, como es la Reina de Inglaterra.

Pero tiene su explicación. Es lo que se denomina duelo parasocial, algo que sentimos por alguien que ni siquiera hemos conocido personalmente, pero que si ha formado parte de nuestras vidas de una u otra manera. Este duelo, además tiene la característica de que la persona que ha fallecido, no nos conocía a nosotros. Es un duelo unidireccional ya que, como hemos dicho, si nosotros fuésemos nosotros los fallecidos, esta persona no nos lloraría -ya que no nos conoce-.

Pero, ¿por qué esto resulta tan intenso en el caso de la reina de Inglaterra? Ocurre porque un personaje de estas características es parte de nuestro construcción de nuestra realidad, o por lo menos de parte del mundo de algunas (muchas en este caso) personas. En cierta forma con el fallecimiento de Isabel II y sus 70 años de reinado, se fractura una parte de la historia reciente. Y no solo del Reino Unido.

Esto ocurre porque la Reina de Inglaterra f ormaba parte de algo que parecía inamovible y que construía nuestra visión del mundo pasado y del que estaba por venir. Al desaparecer un personaje de estas características, se produce un trauma que es, en cierta forma, colectivo y que lleva al duelo que estamos viviendo en directo.

«Desaparición de un símbolo»

Puede que no lo compartamos, pero esta es la explicación de un fenómeno que va asociado a los cambios profundos en todas las situaciones personales y sociales.

No es la muerte de una persona. Es la desaparición de un símbolo. Y a muchas personas les llevará tiempo procesarlo emocionalmente.