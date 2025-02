Venaseal, una técnica para quitar las varices y seguir con la rutina

Viernes, 21 de febrero 2025, 23:44 Compartir

Airam Betancor es uno de los especialistas de la Unidad Angiología y Cirugía Vascular de Hospital Perpetuo Socorro (HPS). Una de las ofertas terapéuticas más atractivas que tiene el área es la técnica Venaseal, con la que HPS se sitúa a la vanguardia en el tratamiento de las varices. Un procedimiento revolucionario que permite al paciente reincorporarse inmediatamente a las actividades diarias.

-Doctor, ¿cómo funciona la técnica Venaseal para tratar las varices? ¿En qué consiste el procedimiento?

Es una cirugía menor sobre la insuficiencia venosa crónica, es decir, sobre las varices. En una intervención ambulatoria, pinchamos anestesia local en la piel alrededor de la vena safena responsable de las varices que tiene el paciente y por la propia vena se introduce un catéter que nos ayuda a inocular cianoacrilato (que es el pegamento).

El proceso en sí consiste en rellenar toda la safena responsable de las varices con este producto en forma líquida, que cuando entra en contacto con la sangre se vuelve sólido y ya la sangre no fluye por esa vena.

-¿Qué beneficio tiene esta técnica en comparación con otros métodos de tratamiento de venas varicosas?

Con respecto a otras técnicas más convencionales, la rapidez, la menor invasividad y la menor tasa de complicaciones porque no hay que hacer incisiones al paciente. No hay que poner una anestesia epidural, que es la que se suele utilizar para la técnica convencional o más antigua, no se usa energía térmica para quemar nada, como en el láser o la radiofrecuencia, que son otras técnicas que también hacemos. En general tiene menos posibilidades de complicaciones.

El paciente no requiere descanso o reposo después de la cirugía, se va caminando por su propio pie, por lo que no requiere baja laboral. No hay que hacer vendajes excesivamente compresivos, con el uso de una media de comprensión fuerte es suficiente. En general es una cirugía de mínima invasión con recuperación inmediata.

-¿El resultado es de por vida?

Lo que consigues con el pegamento es sellar el reflujo de la sangre de la vena al momento, eso se ve de forma instantánea en el quirófano con el apoyo de la ecografía. Con el paso de los años el cuerpo va haciendo que se desaparezca tanto la vena como el pegamento. Hace una reacción a cuerpo extraño crónica y desaparece.

-¿Cómo es el postoperatorio?

En HPS habitualmente vemos al paciente al quinto día de la cirugía. En esos cinco días solemos mandar una media de comprensión. Al quinto día quitamos la media y vemos pequeños hematomas en la zona donde tenían las varices, y ya luego las revisiones rutinarias al mes, a los tres meses, a los seis meses y luego una vez al año.

-¿Hay un perfil de paciente para utilizar este tipo de técnica?

El gran número de pacientes que recuren a esta técnica son personas mayores de 65 años a las que se ha desestimado para cirugías más invasivas por el aumento del riesgo quirúrgico que ello entraña. Y luego tenemos pacientes de cualquier edad que buscan no tener ningún tipo de cicatriz en la pierna, o que se quieren recuperar de manera instantánea y no dejar de trabajar.

-Doctor, ¿y por qué se decide por la técnica Venaseal y no otra?

Las características del paciente primero, a los pacientes jóvenes se les puede hacer cualquier tipo de cirugía porque pueden asumir más riesgos que un paciente añoso, o un paciente con más enfermedades, con más antecedentes de enfermedades…

Y segundo, las características de la vena. Hay determinadas particularidades de la vena como el tamaño o el lugar donde está posicionada dentro de la pierna que te permiten hacer la técnica con el pegamento y otras que no. No a todos los pacientes se le puede hacer la Venaseal, los requisitos son sobre todo anatómicos.

-¿Y cuándo un paciente viene por primera vez a una consulta que pruebas se le hace?

Es importante que a todos los pacientes con insuficiencia venosa crónica, sin importar la fase en la que se encuentre, se le haga una buena Ecografía Doppler. Con esta prueba se valora la morfología de las venas de la pierna, la funcionalidad, la dirección del flujo, la localización, cuál de las venas que tenemos en la pierna es la responsable de las varices que tiene ese paciente, que características anatómicas tiene para saber que técnica se le ofrece el paciente.

Cabe explicar que las varices forman parte de lo que llamamos la insuficiencia venosa crónica, es una enfermedad de carácter genético hereditario en el que influyen una seria de condicionantes ambientales como puede ser los embarazos, la obesidad, el sedentarismo… Es una enfermedad evolutiva y va por fases. Afecta a mucho porcentaje de la población, alrededor de un 30/40% de la población.

Entonces en las primeras fases es algo meramente estético, en la que tratamos pequeñas varices, arañas vasculares por cuestiones puramente estéticas. Y a partir de la fase 2 en adelante aparecen las venas varicosas de gran tamaño, que pueden complicarse o no. Está por ejemplo el edema, que es lo que el paciente conoce como retención de líquidos en los tobillos, la pigmentación de los tobillos, la formación de úlceras con el paso de los años. Lo que buscamos los especialistas es frenar la evolución de la enfermedad, no la vamos a curar porque es una enfermedad hereditaria.

-Por último, Doctor, ¿qué recomendación le hace a los pacientes con estos problemas?

A las personas con insuficiencia venosa crónica se les suele recomendar medidas higiénico dietéticas que incluyen la comprensión con medias, la práctica de ejercicio físico de base aeróbica, el mantener un peso ideal, mantener adecuadamente hidratado el cuerpo… Y, por supuesto, consultar con un médico especialista en Angiología y Cirugía Vascular.