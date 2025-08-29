Unidades móviles y puntos fijos reforzarán la recogida de sangre en Canarias El Servicio Canario de Salud refuerza las campañas de donación de sangre en todas las islas la próxima semana

El Servicio Canario de la Salud (SCS), a través de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, intensificará durante la próxima semana sus campañas de donación de sangre en todas las islas con el objetivo de asegurar las reservas de los hospitales públicos del archipiélago.

Para facilitar la participación de la ciudadanía, se habilitarán unidades móviles de extracción en municipios estratégicos, además de reforzar los puntos fijos de donación ya existentes. Entre ellos destacan los hospitales de referencia de Tenerife y Gran Canaria, así como espacios de gran afluencia como centros comerciales y plazas públicas.

En Tenerife, las unidades móviles recorrerán municipios como Tacoronte, Adeje, El Sauzal, La Orotava y La Laguna, además de mantenerse operativos los puntos fijos de donación en Santa Cruz, San Isidro y el Hospital Universitario de Canarias.

Mientras en Gran Canaria, la campaña se extenderá a Las Palmas, Vecindario y la Base Aérea de Gando, junto con los centros hospitalarios de la capital. También habrá dispositivos en Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Desde la Dirección General de Hemodonación recuerdan que para donar es necesario tener entre 18 y 65 años (70 en caso de primera donación), pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, insisten en que la solidaridad de los donantes es clave para que los hospitales puedan mantener la actividad asistencial sin contratiempos.

Para resolver dudas o recibir información actualizada sobre los puntos de extracción, el SCS pone a disposición de la población el teléfono gratuito 900 234 061.