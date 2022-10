Trasplantan un riñón a un paciente de 90 años

Por primera vez se ha logrado trasplantar con éxito un riñón a un paciente con 90 años, intervenido en el Hospital Clínic de Barcelona. El enfermo, Agustí Rovira, padecía una insuficiencia renal crónica, circunstancia que le obligaba a someterse a sesiones de hemodiálisis. Rovira, que llevaba cuatro años en listas de espera, se encuentra en buen estado de salud, después de hayan transcurrido varias semanas desde que se le hizo la operación.

Fritz Diekmann, director del servicio de Nefrología, aseguró que en la actualidad «no hay barreras de edad» en lo que concierne a la donación y trasplante de un riñón. Tener una edad prolongada no es óbice para recibir un riñón, órgano que procura una mejora de la calidad de vida extraordinaria.

Rovira dijo que antes del antes trasplante llevaba una vida muy activa, que se interrumpió cuando comenzó a notarse cansado. Le hicieron unas cuantas revisiones y le detectaron la existencia de unos nódulos en el riñón. Aunque en principio no parecía revestir gravedad, al final el problema se complicó y entró en diálisis, que recibió durante cinco años y tres meses.

Esperanzas

Después de las sesiones se sentía exhausto, pero al día siguiente se sentía con fuerzas renovadas. El equipo de nefrología del hospital decidió entonces ponerle en lista de espera para recibir un injerto renal. «Nunca perdí la esperanza de que un día pudiera someterme a un trasplante de riñón», dijo Rovira.

Para los médicos del hospital, la tendencia al alza del trasplante renal en personas mayores refuerza la idea de que «la edad por sí misma no debería ser una contraindicación absoluta» para el trasplante.

Ahora continúa recuperándose de la operación y afronta la vida sin pensar en su fecha de caducidad. «No he perdido la curiosidad y no me acuesto si tengo una duda histórica o lingüística. No sabemos si este trasplante me ha alargado la vida, pero ya puedo decir que me ha dado calidad de vida«, apuntó.

Según datos de la Organización Catalana de Trasplante (Ocatt), la proporción de trasplantes renales a personas de más de 74 años en Cataluña ha crecido de un 2,4 % a un 10 % en los últimos diez años.