Tecnología y medicina al servicio de la estética

Cada vez más, nuestra imagen personal es un valor en alza. Pero ya no es solamente lo que demanda la sociedad, sino que no hay mejor sensación que sentirse bien con uno mismo. Esto nos proporciona seguridad personal y repercute en nuestro estado emocional. La tecnología, además, lo ha puesto aún más fácil con un aumento considerable de tratamientos estéticos no invasivos y especializados.

En pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra el Centro Médico Basco Vidales, unas instalaciones que albergan tecnología de última generación bajo el estricto control de un equipo médico compuesto por tres médicos especialistas: el Dr. Jesús Manuel Basco López de Lerma; la Dra. Marta Vidales Lombó y la Dra. Irene Castaño González, un centro que oferta un tratamiento integral de medicina y cirugía de la cara y el cuello.

El centro cubre un amplio espectro con cuatro especialidades: Medicina Estética, Cirugía Plástica Facial, Dermatología y Cirugía Maxilofacial. Cuatro campos en donde la medicina y la tecnología se dan la mano para proporcionar a sus pacientes tratamientos estéticos de última generación.

Y es que, aunque todos deseamos vernos y sentirnos mejor, en Medicina Estética es importante cumplir con exigentes requisitos de seguridad y eficacia y realizar los tratamientos con equipos médicos cualificados. Los protocolos y tratamientos personalizados en manos de los profesionales adecuados pueden guiar a los pacientes para tomar las decisiones adecuadas en cada ocasión.

Uno de los tratamientos exclusivos en Gran Canaria de Centro Médico Basco Vidales es Ultherapy. Es el tratamiento de referencia en el lifting no quirúrgico., mediante ultrasonidos focalizados, logra un doble efecto, contraer y tensar nuestra piel de forma natural y en segundo lugar, estimula la producción de colágeno de las capas profundas de la piel para renovarla y tonificarla desde el interior, sin afectar a la superficie. Una técnica que combate la flacidez del rostro y del cuello sin cirugía, consiguiendo que el paciente vuelva a su casa sin dolor, sin trastornos y realizando su rutina habitual desde el primer minuto.

Otra nueva tecnología incorporada recientemente en Centro Médico Basco Vidales es Hydrafacial, un procedimiento médico no invasivo para el rostro que combina la limpieza y extracción de impurezas, la exfoliación y peeling, la infiltración de antioxidantes y la incorporación del ácido hialurónico. De esta forma, se obtiene una piel de aspecto fresco, saludable, radiante y brillante. Es el tratamiento base en toda rutina medico-estética de belleza.

Si quiere acceder a lo último en tratamientos estéticos tanto complejos como no invasivos, es el momento de hacer una pequeña visita informativa al Centro Médico Basco Vidales y dejarse cuidar para mejorar sin cambiar.