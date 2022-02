Las sociedades científicas, contra Laporte: «Las vacunas anticovid salvan vidas»

La comparecencia del farmacólogo Joan-Ramon Laporte en el Congreso, en la que sembró dudas sobre las vacunas contra la covid-19, ha generado indignación en las sociedades científicas. Aunque sin citar a Laporte, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), que agrupa a 46 de ellas, pidió este viernes en un comunicado «evitar generar confusión y dudas infundadas en los ciudadanos sobre unas vacunas que han demostrado ser una herramienta básica para disminuir el número de pacientes graves y muertes«.

El lunes, en la comisión de vacunas del Congreso, donde intervino tras ser invitado por el PSOE y Podemos, Laporte hizo un alegato contra «las recetas oficiales», dijo que la vacunación es un «experimento global», aseguró que las farmacéuticas ocultan datos de fallecimientos en sus ensayos clínicos y atacó a estas compañías y a los organismos reguladores por sus intereses economicistas, a su juicio, por encima de la salud de las personas. Sus palabras han generado una ola de críticas entre los expertos, que consideran que los antivacunas se van a aferrar a ese discurso para extender dudas sobre el proceso de inmunización.

La doctora Cristina Avendaño, vocal de Facme, defiende que las vacunas «han sido evaluadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y esos datos son públicos». «Los ensayos han demostrado la efectividad de las vacunas frente a la covid-19 de forma contundente en la prevención de la enfermedad grave por SARS-CoV-2», asevera.

También apoya los ensayos clínicos el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop. «Los resultados de estos estudios han sido valorados por cómites de expertos, en Estados Unidos, en Europa y en España. Y por ejemplo, en Cataluña, tenemos informes que nos dicen que las vacunas han salvado 10.000 vidas», subraya Moraga. En la misma línea, el epidemiólogo Quique Bassat subraya que «todos los datos son verificados», defiende el papel de las agencias y critica las declaraciones de Laporte porque «generan dudas gratuitamente».

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, avala la seguridad de las vacunas y señala que no ha existido «ningún problema de seguridad después de miles de millones de dosis puestas en todo el mundo». «Ha manipulado los datos y ha dado pábulo a los antivacunas», indica este especialista, que niega rotundamente que las farmacéuticas hayan ocultado datos. «La Agencia Española del Medicamento es muy rigurosa y la EMA, mucho más», dice el presidente de la SEI. Y sobre posibles ocultamientos de trombosis o miocarditis entre los vacunados, López Hoyos afirma que esos casos «están totalmente controlados». Laporte «tiene una visión parcial e interesada», señala López Hoyos, que, eso sí, coincide con el polémico farmacólogo en que el pasaporte de vacunación no ha sido útil e incluso ha podido favorecer infecciones. «Lo hemos visto con ómicron. El pasaporte covid ha sido bueno para fomentar la vacunación, pero no para cortar la transmisión».

Trombosis y miocarditis

Sobre los supuestos problemas cardiacos ocasionados por las vacunas se expresa también Facme: «Para determinar si problemas médicos como trombosis, muerte súbita o miocarditis son o no efectos secundarios de las vacunas es necesario analizar si estos problemas, que son sucesos que vienen ocurriendo en la población desde siempre y por múltiples causas, aparecen con más frecuencia tras la vacunación de lo que se esperaba que ocurriera en dicha población antes de la vacunación e incluso antes de la covid, pues algunos de estos problemas se han asociado a la propia infección por el virus».

«Es importante no tergiversar la interpretación de los datos o saber leerlos correctamente», puntualiza Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología en la Universidad CEU San Pablo. «En una situación de extrema vulnerabilidad, como en la que se encontraba el mundo en los primeros meses de la pandemia, se agilizaron todos los mecanismos posibles para tratar de conseguir un método profiláctico lo más efectivo posible, de la manera más segura posible, en una carrera contrarreloj para prevenir muertes», apunta Nistal.

Este virólogo también rebate otro argumento expuesto por Laporte, que no se pueda llamar vacunas propiamente a las vacunas de ARN mensajero porque su formulación no coincida con la del diccionario de la Real Academia Española (RAE). «No es un argumento suficientemente elaborado y respondido sin una reflexión profunda de lo que es una vacuna. Sin embargo, un aspecto que quizá hubiera sido interesante que pudiera haber comentado es haber tenido acceso a vacunas clásicas, accesibles en otros países, como las basadas en virus inactivados o en proteínas recombinantes. Este aspecto podría haber ayudado, y puede aún, a superar la reticencia de algunas personas a la vacunación y ayudado a reducir las muertes. Quizá esto viene condicionado por políticas supranacionales, pero es un debate interesante que no se ha llegado a plantear».

Finalmente, Nistal sostiene que la afirmación de que en los ensayos clínicos de fase III iniciales se produjeron las mismas muertes entre vacunados que entre no vacunados «está tergiversada». «El objetivo inicial del ensayo estaba fijado en prevenir la enfermedad (que suele preceder a la muerte causada por la infección). Los datos de los doble ciego del ensayo clínico se levantaron una vez se llegó a un número concreto de infecciones sintomáticas fijadas inicialmente y en ese momento se publicaron», explica.

El profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Alcalá de Henares Pedro Gullón ve interesante que el farmacólogo planteara la necesidad de que los reguladores sean más duros en sus evaluaciones, pero cree que Laporte utilizó «medias verdades y demagogia» y acabó dando una opinión «apocalíptica» sobre las vacunas. «Hay que distinguir entre números absolutos y relativos: 55.000 incidentes después de los millones de dosis administradas en España no es grave», indica.