Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 4 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Afianzar un diálogo fluido con los colegiados y los agentes sociales que influyen en el ejercicio de la medicina será el faro que guiará a la nueva presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas. Hernández, que asumió el cargo esta semana, afronta con ilusión una etapa que compaginará con su trabajo en la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud.

-¿Qué la impulsó a optar a la presidencia de la entidad?

- Primero la inquietud personal de conocer un ámbito que para mí, hasta ahora, era absolutamente desconocido, como todo lo que tiene que ver con la estructura de un colegio. Y también un compromiso; el de mantener el legado de lo que han ido haciendo, pero también un compromiso con la profesión y, sobre todo, con las mujeres. Tenía muchas compañeras que me alentaban a que diera un paso como este. Fue la suma de todas esas cosas: la inquietud personal, un apoyo importante de médicos y médicas, la necesidad de avanzar a nivel profesional y de conocer otros ámbitos que no había tocado fueron, fundamentalmente, lo que me movió a dar el paso. Y luego sentir que, al hablar con la gente, era capaz de construir un gran equipo. Cuando empecé a tener entrevistas, veía que había gente con un perfil profesional maravilloso que me dijeron: sí.

- No se presentó ninguna otra candidatura. ¿Cree que lasuya aglutina a quienes tenían interés en tomar parte en el colegio?

- Sí, porque cuando empecé a tener la idea de presentarme hablé con mucha gente, incluso con quien pensaba que pudiera tener inquietud en entrar a una institución como esta. Hace falta tener una dosis de compromiso, de ganas de cambiar las cosas. Hay que dedicarle tiempo y ponerle cariño. Había que buscar gente con ganas y busqué diciendo, desde el primer momento, que si hubiese cualquier persona que tuviese esa inquietud, que, por favor, me llamaran, e incluso, si alguien quería generar alguna candidatura, poder unirlas. La unidad es importante. En los colegios de muchas provincias ha habido situaciones difíciles de encajar. Tenía claro que no iba a ir a ningún enfrentamiento entre médicos. Eso no era bueno. Intenté buscar un equipo con el que todos se sintieran representados y estuvimos abiertos hasta el último momento.

- ¿No hubo nadie que intentara presentar otra candidatura?

- No lo sé. Hablamos con mucha gente. Empecé a dar esos pasos, buscando perfiles según el papel: un secretario tiene que manejar bien la norma; para una vicepresidencia, alguien del ámbito quirúrgico y deontológico... Yo, como médico de familia, tenía la inquietud de que hubiesen médicos de familia en la plancha que, además, se dedican a distintos ámbitos: hospitales, urgencias, primaria... Así construimos el equipo. Le digo; hace falta una dosis -como tiene mi equipo- de compromiso y generosidad, porque hay que dedicar tiempo. Esa fue mi idea desde el principio, hacer equipo con todos, con todas; Lanzarote, Fuerteventura, los hospitales, el ámbito privado, el de la gestión, la inspección, la mutua; médicos y médicas de distintos ámbitos.

- Está muy ligada al Servicio Canario de la Salud. ¿La tibieza marcará esta nueva etapa del Colegio de Médicos o será incisiva al darle voz a los profesionales ante la administración?

- No lo llamaría tibieza, lo llamaría diálogo, que es para mí la base de todo siempre, en todos los puestos que he tenido: médico de familia en Vecindario, cuando empecé, luego en Guanarteme, directora médica, gerente y directora del SCS... Para mí el diálogo es la base. Y siempre empieza después de la escucha. Después de ver cuáles son las posturas, entonces, nos posicionamos. Y nos posicionaremos siempre. No solo de cara a los médicos y médicas de la provincia de Las Palmas, también de cara a la sociedad. Los pacientes necesitan que un colegio se posicione. Cuando todos juzgamos a todos, empiezan las dificultades. El sindicato es esencial, porque defiende los derechos laborales y los médicos y médicas tenemos unas características específicas. Las sociedades científicas velan por la ciencia y que las prácticas se basen en el rigor científico. Y el colegio velará por el profesionalismo, por el código ético, porque las condiciones de los médicos y médicas sean dignas. Siempre nos encontrarán dialogando con el resto de los colegios profesionales del ámbito sanitario.

- A veces el diálogo se agota. Un ejemplo reciente y claro; la denuncia reiterada durante años de los fallos del sistema informático de Atención Primaria. ¿Podrá tirarle de las orejas al SCS, del que forma parte?

- Soy médico de familia de la zona básica de salud de Guanarteme. He trabajado con todos los colores políticos. He mantenido siempre un perfil técnico. Y aquí defenderé, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ejercicio profesional. Para un buen ejercicio profesional, el médico de familia necesita que las herramientas funcionen y que estén bien.Una de las primeras reuniones que tendré será con la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias. Lo habían solicitado al colegio. Veremos qué está pasando y cómo se puede mejorar.

- Muchos nuevos médicos buscan su futuro fuera de Canarias, ¿cómo retenerlos?

- Nos encontrarán en el diálogo, pero también pidiendo que se avance en el proceso de estabilización. Es muy importante. Hay una generación que necesita consolidar su plaza y tener esa tranquilidad. Que no seamos capaces de fidelizar a los médicos y las médicas tiene que ver con muchos ámbitos, no solo el sanitario. Es verdad que deben tener una seguridad y un modelo retributivo justo, pero hay otras cosas que impactan en la cuestión. El difícil acceso a la vivienda, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Y tenemos que buscar un espacio dentro de la jornada de trabajo para la formación, la investigación y la innovación. Retenerlos pasa por muchas cosas; la estabilidad, la jornada laboral, las retribuciones, la conciliación... Todo eso tiene que seguir mejorando.