Seguridad y precisión en el diagnóstico del cáncer de próstata en HPS

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) continúa reforzando su apuesta por la innovación tecnológica con la incorporación de la biopsia de próstata por fusión, la técnica más avanzada para el diagnóstico del cáncer de próstata. Este procedimiento combina precisión y seguridad, permitiendo detectar la enfermedad en fases tempranas y reduciendo las complicaciones asociadas a métodos tradicionales. Los doctores Antonio Blanco Díez y Diana Mejía Chavarría, especialistas en Urología de HPS, nos detallan en qué consiste esta tecnología, sus ventajas y el impacto que tendrá en la atención a los pacientes.

-¿Qué es la biopsia de próstata por fusión?

-Es una técnica de diagnóstico del cáncer de próstata que combina imágenes de una resonancia magnética (RM) y una ecografía en tiempo real para crear un mapa de la glándula y guiar con precisión la aguja de la biopsia hacia las zonas sospechosas de actividad tumoral.

La biopsia dirige la toma de muestras hacia esas áreas sospechosas, realizando en ellas la mayor parte de las extracciones y complementándolas con otras en distintas regiones de la próstata, ya que pueden existir tumores multifocales.

«Con esta tecnología HPS se pone a la altura de los grandes centros nacionales y europeos de diagnóstico»

-¿En qué se diferencia de la biopsia de próstata tradicional?

-La biopsia tradicional se realiza de manera aleatoria: se pinchaba la próstata sin saber exactamente dónde estaba el tumor. Se hacía un mapeo con varios disparos, pero el porcentaje de detección de cáncer era muy inferior.

Además, esta se hace por vía transrectal, introduciendo una sonda ecográfica por el recto y pinchando desde ahí la próstata, lo que aumentaba el riesgo de infección. Con la biopsia por fusión el acceso se realiza por vía transperineal (a través de la zona entre el ano y los testículos), evitando prácticamente el riesgo de infección.

Otra diferencia fundamental es la eficiencia diagnóstica. Antes, de cada 10 pacientes biopsiados, apenas dos o tres recibían un diagnóstico positivo. Con la resonancia y la biopsia por fusión, se realizan menos biopsias innecesarias y, de los que llegan a la prueba, siete u ocho obtienen un diagnóstico certero.

-¿Cómo funciona la técnica de fusión entre resonancia magnética y ecografía?

-Se utiliza un software específico que integra la imagen de la resonancia, donde el radiólogo ha señalado la zona sospechosa, con la imagen del ecógrafo que hacemos en tiempo real. La fusión informática de ambas imágenes permite pinchar exactamente sobre el área indicada por la resonancia.

-¿Qué ventajas tiene frente a la técnica convencional?

-La principal ventaja es que es mucho más eficiente en el diagnóstico, hay mayor probabilidad de detectar un cáncer de próstata.

Desde el punto de vista de la seguridad, reduce de forma casi total el riesgo de infección, ya que no hay contacto con bacterias del tracto digestivo. La otra complicación posible, los hematomas generados por los pinchazos, también se ha ido reduciendo gracias a la mejora continua de la técnica. En definitiva, los beneficios para médicos y pacientes son muy relevantes.

«El mejor consejo es la prevención: todo varón mayor de 50 años debería acudir a revisiones anuales»

-¿Cómo es el procedimiento para realizar la prueba?

-En Hospital Perpetuo Socorro el procedimiento lo realizamos en régimen de cirugía mayor ambulatoria, en un área especial contigua al quirófano. El paciente recibe una sedación ligera y, una vez despierta, puede marcharse a casa.

-¿Qué pacientes se pueden beneficiar de esta técnica?

-Se pueden beneficiar todos los pacientes que crean tener cáncer de próstata y presenten en la resonancia magnética una zona sospechosa. Lo habitual es que, tras una alteración en la analítica, el urólogo solicite una resonancia. Si esta muestra lesiones relevantes que pueden afectar al pronóstico y requieren un tratamiento con intención curativa, la biopsia por fusión es el paso indicado.

-¿Qué ha supuesto para HPS contar con esta tecnología de vanguardia?

-Con esta tecnología HPS se pone a la altura de los grandes centros nacionales y europeos de diagnóstico, ofreciendo a nuestros pacientes la mejor solución diagnóstica disponible en la actualidad.

Los pacientes tienen en Gran Canaria los mismos recursos que tendrían en cualquier gran ciudad europea, sin necesidad de salir de las Islas.

-¿Qué mensaje le darían a un paciente al que le han recomendado una biopsia de próstata y tiene dudas o miedos sobre el procedimiento?

-Es una técnica muy poco invasiva. Se realiza bajo sedación y el paciente vuelve a casa el mismo día. El diagnóstico precoz salva vidas y, gracias a este procedimiento, se consigue de una forma sencilla y segura.

El futuro del diagnóstico pasa por técnicas como esta, que permiten detectar tumores muy localizados y pequeños en fases tempranas, lo que facilita realizar cirugías menos invasivas y conservar la anatomía del paciente, ofreciendo resultados excelentes.

-Para finalizar, ¿qué consejo darían a los pacientes respecto a la salud prostática?

-El cáncer de próstata, en el 90% de los casos, no presenta síntomas en sus fases iniciales. Por eso, el mejor consejo es la prevención: todo varón mayor de 50 años debería acudir a revisiones anuales, realizarse analíticas y tener una valoración con el urólogo. El diagnóstico precoz es la clave para aumentar las posibilidades de curación y, gracias a técnicas innovadoras como la biopsia por fusión, hoy contamos con herramientas más seguras y eficaces para detectarlo a tiempo.