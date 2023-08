«Hay que seguir pasando a hospitalizados con alta a los centros de tránsito»

Las vacaciones estivales han vaciado las dependencias de la Consejería de Sanidad, sin embargo, Esther Monzón ha querido pasar por todas ellas para presentarse. Ni las ausencias veraniegas han frenado sus ganas de tomar las riendas de un departamento que pretende humanizar.

- ¿Cuáles son sus retos prioritarios al frente de Sanidad?

- Las principales prioridades de esta Consejería son reducir los tiempos de demora de las listas de espera, mejorar el acceso al sistema sanitario público. Esto pasa por un programa específico de atención primaria en el que estamos valorando los puntos fuertes y débiles del sistema para poder cambiar y dar una respuesta a un sistema de atención primaria fuerte, robusto y, de alguna manera, especializado, para evitar que pasen a atención especializada determinadas patologías que se pueden trabajar en atención primaria. Y, por supuesto, como prioridad central y transversal, poner siempre en el centro de nuestra gestión al paciente y darle toda la importancia al mayor valor del sistema público, que es su personal. En estos años de pandemia han sufrido muchísimo tanto pacientes como trabajadores, que lo han dado todo y han demostrado que tenemos un sistema robusto gracias a ellos, su fuerzo, su implicación y su vocación.

- El plan Aborda para rebajar las listas de espera no terminó de funcionar. ¿Qué herencia han recibido en cuanto a la demora de la atención?

- Estamos estudiando los resultados del plan Aborda. Vemos puntos fuertes y débiles que, con todo el equipo y una buena gestión, intentaremos mejorar. Ya tenemos los datos del primer semestre del año. El tiempo medio de demora ha bajado un poquito, muy pocos días (5), respecto al anterior corte de diciembre, pero lo que sí está claro es que Coalición Canaria, en su anterior legislatura, con mucho esfuerzo y medidas que volvemos a poner encima de la mesa, fue capaz de poner el tiempo medio de demora en los límites inferiores de los últimos años y volveremos a ponerlos en esos términos. Ahora mismo tenemos una espera media quirúrgica de 152 días y en junio 2019, cuando dejamos el gobierno, estaba en una demora media de 127 días. Es cierto que ha pasado el covid y pero ya en el corte siguiente de 2019, tras salir del gobierno, se situó la demora cinco días por encima de donde la habíamos dejado. Entiendo que fue una buena gestión la que hicimos en su momento y volveremos a repetirla adecuando las medidas a la situación actual para volver a arrojar resultados buenos. También es verdad que venimos de una situación de covid y los resultados no se verán de inmediato, sino a medio plazo. Esperamos ver resultados para mediados del año que viene de esa buena gestión de la que ya presumo de antemano.

- Estamos dejando atrás la pandemia, ¿qué va a pasar con los centros de enfermedades emergentes que se suponían que iban a abrir en enero?

- De los tres centros, dos están absolutamente terminados; el de La Candelaria, en Tenerife, y el de Juan Carlos I, en Gran Canaria. La infraestructura del centro de Lanzarote está terminada y le falta el equipamiento. Hemos recogido una solicitud de uso compatible con otro tipo de situaciones sanitarias para abrir ese edificio y usarlo para otros fines que no sean enfermedades emergentes. Estamos a la espera de que la asesoría jurídica arroje el informe pertinente para ver la compatibilidad de otros usos y una vez que tengamos ese informe tomaremos medidas al respecto. Lo que está claro es que hacen falta camas hospitalarias.

- Supongo que podrían aliviar los hospitales. ¿Cuántas personas con alta médica hay viviendo en los hospitales de Canarias?

- Actualmente están ocupando camas hospitalarias unas 500 personas con alta médica en todo el archipiélago. Los edificios de enfermedades emergentes cuentan con una media de 80/90 camas por edificio. No cubriríamos a los pacientes que están ocupando camas sanitarias. A día de hoy estamos estudiando cuál será la mejor salida para esas 300 camas de las que vamos a disponer, espero que en breve.

- ¿Se han fijado un plazo para abrirlos?

- No depende de nosotros. Estamos a la espera del informe jurídico que se emite desde Hacienda. Desde que se emita, Sanidad se compromete a ocuparlos lo antes posible.

- Entonces, ¿cuál es el plan para descongestionar los hospitales?

- El plan que está en marcha a día de hoy con respecto a estas personas es derivarlas a centros de tránsito para que puedan, a su vez, pasar al sistema de la dependencia una vez tengan reconocido su derecho a una cama sociosanitaria. Todo esto depende de tres entidades ; la Consejería de Sanidad, donde está el paciente; la Consejería de Bienestar Social, que los valora y emite resoluciones, y los cabildos que gestionan y crean las camas sociosanitarias. El plan es esperar a que pase la temporada estival, estudiar la situación, recoger datos y sentarnos con los cabildos y la Consejería de Bienestar Social y hacer conjuntamente un plan que pueda descongestionar los hospitales y, mientras tanto, hay que seguir pasando a estas personas a centros de tránsito.

- ¿Cuántas camas de tránsito hay? ¿En cuántos centros?

- En Canarias hay 1.000 camas de tránsito. En Gran Canaria contamos con tres centros concertados y en Tenerife, con 14 centros. El precio oscila entre los 50/90 euros plaza día. Teniendo en cuenta el coste de la plaza sanitaria, unos 700 euros al día, el coste es muy inferior. Lo que nos preocupa a todos, tanto a Sanidad, como a Bienestar Social y los cabildos, es la falta de atención adecuada que se presta en Sanidad a estas personas. Sanidad ofrece atención sanitaria y lo que realmente necesitan es atención sociosanitaria: estimulación cognitiva, terapeutas ocupacionales, monitores de deporte... Necesitan perfiles profesionales que no podemos ofrecer. No están en el sitio adecuado.

- La medida parece haber sorprendido a ayuntamientos y cabildos. ¿Cuándo se han empezado a trasladar a estas personas?

- Nadie se puede sorprender. Los centros de tránsito están en funcionamiento, sobre todo en Tenerife, desde hace muchísimos años. A los cabildos les conta que existe este problema y esta situación sociodemográfica. A nadie le coge por sorpresa. Otra cosa es que algún ayuntamiento, que no haya tenido hasta ahora un centro concertado para este tipo de personas, se pueda sorprender. Desde el Gobierno anterior de CC sabíamos perfectamente que este problema existía y que va a peor.

- ¿Qué va a pasar con el centro de tránsito de Amadores?

- El centro cumple con todos los requisitos que Sanidad exige. Estamos a la espera del informe del ayuntamiento donde se corrobore que su uso es compatible con un centro sociosanitario.

Cambios en los centros de salud

- En cuanto a Atención Primaria, ¿se mantendrá el límite de 34 pacientes para las consultas de Medicina de Familia y de 28 para Pediatría?

- Nuestra intención es mantener todo lo que funcione. Eso tiene que ver con nuestra línea transversal de poner al paciente en el centro de nuestra gestión. En la medida en la que un médico tenga menos pacientes, le dedicará más tiempo y será mejor valorado. Es una medida que funciona. No cambiaremos nada que funcione.

- Los médicos dicen que retomarán la huelga si no prosiguen las reuniones para actualizar las retribuciones del personal del SCS. ¿Van a seguir la revisión?

- Dentro de nuestras políticas está cuidar al personal de nuestra Consejería. No podría ser de otra manera que nos sentemos y continuemos los estudios de esa comisión de la Mesa Sectorial para cuestiones retributivas y llegar a los acuerdos a los que tengamos que llegar.

- A ustedes les tocará concluir el proceso de estabilización de 12.000 empleados del SCS. ¿Tienen algo previsto al respecto?

- Hemos visto algún fallo, como que las 7.055 plazas de los trabajadores que tenían contratos inferiores a cinco años no estaban recogidos en la plantilla orgánica. Rápidamente hemos solicitado a Hacienda incluirlos en la plantilla orgánica. Seguiremos con el proceso para estabilizar al mayor número posible de trabajadores de esta casa.

Ampliar Monzón, en la terraza de la sexta planta la sede de Sanidad en la capital grancanaria. Cober

- Los servicios hospitalarios de Urgencias se saturan con mayor frecuencia, sobre todo el del Insular.

- Estamos estudiando números y posibilidades. Acabamos de llegar y nos hemos encontrado con un problema que va a más. Por un lado, hay que pactar con cabildos y Bienestar Social la salida de las personas con alta y, por otro, valorar el estado de las infraestructuras y ver si podemos ampliarlas.

- En el anterior mandato, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, fue cesado por su imputación en el caso Mascarillas y también parece estar vinculado al caso Mediador. ¿Van a levantar las alfombras de la Consejería?

- No es para nada mi estilo levantar alfombras. Somos absolutamente respetuosos con la justicia. Estamos simplemente a la espera de que el juez dicte sentencia y asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir. Para mí lo importante no es lo que pasó. Levantar las alfombras me parece poco práctico y no va a mejorar la sanidad canaria. Mi objetivo es estar aquí para mejorarla. Es mejor mirar hacia adelante y poner todo nuestro esfuerzo como equipo en que mejore, no sacar cosas del pasado y revolver el polvo. No tengo ningún tipo de interés.

- ¿Con qué espíritu asume una consejería tan compleja como esta?

- Lo afronto con un orgullo tremendo. Que se haya pensado en mí para liderar semejante Consejería -que supone el 40% del presupuesto del Gobierno autónomo- es como para darle gracias a la vida por este regalo. Lo afronto con ilusión, energía y contentísima de poder acompañar en este camino de cuatro años a profesionales y pacientes. Mi padre me decía que tengo el corazón muy grande porque todo me afecta y yo le decía que las cosas hay que cambiarlas. Hoy ese cambio me toca hacerlo en la Consejería. Estoy privada.