Esther Monzón: «Nuestro reto será mejorar la salud de las personas y los plazos de espera»

La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, presidió este miércoles la toma de posisión de buena parte del nuevo equipo de la Consejería con el reto de «mejorar la salud de las personas, mejorar la asistencia, el acceso al sistema y los plazos de espera y reforzar las relaciones con nuestros profesionales». Por eso, abundó en el acto celebrado en la capital granacanria, el objetivo primordial será focalizar y poner en el centro de nuestro trabajo a los pacientes y a nuestros 34.700 profesionales que son el valor indiscutible de esta Consejería».

Monzón dio la «bienvenida» a los nuevos cargos y pidió «perdón» a sus familias y amigos porque asumían «una labor importante de muchísima responsabilidad y trabajo» así que se los iban «a robar un ratito que va a durar cuatro años».

«El diálogo va a ser nuestro aliado en estos momentos. Les animo a emprender con ilusión y tenacidad esta nueva etapa buscando la máxima eficiencia en la gestión», les dijo.

Ampliar Foto de familia tras el acto de toma de posesión. Cober

Nuevos cargos

La primera en tomar posición fue la secretaria general ténica, Esther García Cabrera, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la ULL. Le siguió el nuevo director del Servicio Canario de Salud, Carlos Gustavo Díaz Perera, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de La Laguna, la secretaria general del SCS, María Jesús López-Neira, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la directora general de Programas Asistenciales, Antonia Pérez Pérez, médico especialista licenciada en Medicina Familiar y Comunitaria y en Pediatría, el director general de Recursos Humanos, José Ángel González, ingeniero en Informática e ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la ULL y el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna, que fue el único que juró en lugar de prometer.

Faltó a la cita la nueva directora general del Paciente y Cronicidad, Rita Tristancho, por encontrarse fuera de la islas. Y no tuvieron que acudir al nombramiento ni el director general de Recursos Económicos, Sebastián Fuentes Tarajano, que sigue en el cargo, ni el director general de Salud Pública José Juan Alemán Sánchez, que también continúa.

Ampliar La consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón. Cober

Dos nuevas direcciones generales

La consejera destacó la creación de dos nuevas direcciones generales, la de Salud Mental y Adicciones y la de Paciente y Cronicidad, que enmarcó en la línea que quiere marcar. «Es un equipo y lo más importante va a ser la gestión y poner en el centro a los pacientes a y nuestros trabajadores. Las líneas estratégicas van a ser rebajar las listas de espera reforzar la salud pública, la atención primaria y la salud mental que se ha visto muy dañada en esta etapa pospandemia y de ahí la nueva dirección del Paciente y Cronicidad». Además, continuo, los asuntos de estas dos nuevas direcciones generales «siempre han estado, pero mezclados dentro de Programas asistenciales. Esta Consejería apuesta firmemente por mirar al paciente, a ese cambio real en la sociedad. Mirar a las adicciones que antes se desconocían, y hay problemas mentales. Hay que mirar al paciente y mantener un diálogo con nuestros trabajadores. Va a ser una legislatura de diálogo». Y en este sentido, añadió, continuará con ese «diálogo» en la mesa sectorial. «Nuestra intención es seguir dialogando».

La creación de la dirección general de Paciente y Cronicidad responde, por su parte, al cambio demográfico. «El paciente agudo es muy importante se han dedicado se sobra a la atención de los pacientes agudos y llega el momento de poner el foco de atención en los pacientes crónicos dado ese cambio en la pirámide poblacional. Sabemos que hay un número importante de mayores con alta en hospitales, están en el sitio menos adecuado no solo por ellos que no están teniendo la atención que se merecen, una atención sanitaria no es una atención sociosanitaria, esa parte que es calidad de vida para ellos. No se la estamos prestado en el SCS y no son nuestras competencias. Esa situación es real y tenemos que abordarla en negociación con Cabildo. Estamos sentándonos, aterrizando y con ganas de iniciar negociaciones para meterle mano con rapidez porque son viejas».

En cuanto a los programa sanitarios que funcionan, Monzón dijo que se comprometía a ser «continuista en las cosas que son buenas para los pacientes , sus familias y nuestro personal».