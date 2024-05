La sarna se mantiene en Canarias: ya suma 16 brotes este año

Los dermatólogos vienen avisando desde hace años del aumento de casos de sarna, una enfermedad del siglo pasado que resurgió en España en 2020 y que continúa circulando por todo el territorio nacional, incluyendo a Canarias.

Así, entre enero y abril de este año, en Canarias se han registrado 16 brotes de sarna, con un total de 75 personas afectadas, según precisaron desde la Consejería canaria de Sanidad. En concreto, siete brotes se registraron en enero, dos en febrero, tres en marzo y cuatro en abril.

Tenerife es la isla donde hay más escabiosis, con once brotes identificados. En Gran Canaria se detectaron cuatro focos y en Lanzarote, uno.

A estos diagnósticos habría que sumar los casos aislados y los focos con solo dos personas afectadas, que no son incluidos en el registro de la Unidad de Vigilancia de la Dirección General de Salud Pública.

En todo caso, la enfermedad cutánea ocasionada por el ácaro Sarcoptes scabiei no tiene mayor relevancia más allá del molesto picor que causa en las personas que la contraen y la necesidad de que estas adopten medidas para evitar contagiar a las personas de su entorno con esta patología leve.

Estos focos, que suelen afectar a pocas personas, surgen en colegios y en residencias de mayores.

Por ello, en las escuelas afectadas se activa un protocolo que alerta a las familias de la presencia de la escabiosis en las aulas y les recomienda adoptar una serie de medidas para atajar la proliferación del ácaro.

Tratamiento y erradicación

En las instrucciones difundidas recientemente por un centro grancanario ante varios casos de sarna se recomienda que el alumno o profesor diagnosticado de escabiosis se corte las uñas de pies y manos y se aplique por todo el cuerpo, salvo en la cara, una crema de permetrina justo después de ducharse y antes de dormir.

Pasadas entre 8 y 14 horas, el afectado deberá ducharse para retirar la crema. Este tratamiento deberá repetirse pasados siete días. La ropa, sábanas y toallas usadas en los tres días previos al tratamiento deberán lavarse a temperaturas superiores a los 60 grados.

Los colchones y tapicerías que no puedan lavarse deberán ser limpiados con vapor o ser aspirados con minuciosidad. Los cojines y ropa que no puedan ser lavados a alta temperatura deberán guardarse en una bolsa de plástico oscura durante, al menos, cuatro días, ya que el ácaro no es capaz de vivir este periodo fuera del huésped.

Además, los afectados no deberán acudir a su centro de estudios o trabajo hasta pasadas 24 horas del primer tratamiento.

Todos los convivientes del alumno o profesor afectado deberán acudir al médico para ser revisados y aplicarse el tratamiento una sola vez, reza el escrito divulgado en el centro escolar.