«El sarampión nos llega en avión por los antivacunas de países desarrollados»

La pandemia «ha hecho retroceder las coberturas vacunales en la mayoría de los países. Recuperarlas es un objetivo irrenunciable», señala Luis Ortigosa, director de las 13 Jornadas Canarias de Actualización de Vacunas que se desarrollarán hoy y mañana en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, y que intentarán despejar cualquier duda sobre la importancia de la vacunación basándose en certezas científicas.

Esa falta de confianza ha posibilitado que una enfermedad casi erradicada, como el sarampión, prolifere en los países donde el discurso antivacunas ha arraigado.

Por suerte, en España, la cobertura vacunal contra esta enfermedad es muy alta, del 96%, lo que mantiene a la población blindada ante los casos importados. «El sarampión nos llega en avión de los países desarrollados donde hay antivacunas; Italia, Alemania o Francia», comenta Ortigosa que aboga por mantener altas tasas de vacunación para impedir que la enfermedad circule entre las personas susceptibles.

En 2022, el último año del que se disponen datos, solo hubo en España un caso de sarampión importado en Baleares. Sin embargo, en 2019, los brotes que hubo en el extranjero tuvieron su reflejo en el país, con 287 casos de sarampión, el 86% de ellos importados. En Canarias, ese año, hubo cinco casos, cuatro de ellos en un brote que tuvo su origen en un ciudadano italiano infectado.

«En 2018 hubo brotes importantes en Reino Unido y en Alemania. En Italia y en Francia la cobertura vacunal contra el sarampión bajó al 75% y en Alemania la vacunación se hizo obligatoria. Algo así no se nos ocurriría en España. La vacunación debe ser voluntaria», dice Ortigosa.

Temor a acudir a los centros sanitarios

El nivel de vacunación de los bebés bajó en España durante la pandemia, en algunas vacunas hasta el 92%, porque la población temía acudir a los centros de salud.

«Las coberturas se han recuperado, pero hay que lograr que estén por encima del 95%», afirma el vacunólogo que sostiene que «a los antivacunas hay que combatirlos con ciencia y no dedicarles atención». Distinto es el caso de las personas a las que les surgen dudas tras recibir información engañosa. «Hay que ayudar a deshacer los errores. Por ejemplo, actualmente no existen vacunas con mercurio y, las que había antes, no causaban efectos adversos», aclara el médico.

«Por fortuna, en España y Canarias los grupos antivacunas no son tan potentes como en Francia, Alemania y EE UU, donde están haciendo algo de daño con mensajes, sin fundamento científico, basados en mitos y creencias», señala Ortigosa.

Otra enfermedad a punto de ser erradicada gracias a las vacunas es la polio, que perdura en Afganistán y en Pakistán por culpa de las guerras, indica el doctor.

Mejoras en el calendario vacunal

Ortigosa asegura que el calendario vacunal de Canarias es excelente, pero mejorable. «Tenemos vacunas para 17 enfermedades y no solo para niños, sino para embarazadas, adolescentes, adultos y mayores 65 años», dice.

Según Ortigosa, Galicia, Murcia, Andalucía y Cataluña siempre van a la delantera y ya ofrecen la vacuna contra el rotavirus, que el Ministerio de Sanidad extenderá a todas las comunidades.

Además, los pediatras han pedido incluir en el calendario la vacunación contra la difteria, el tetanos y la tosferina a los 12 años, algo que, de momento, se hace solo en Asturias, apunta Ortigosa.