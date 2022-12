Sanidad extiende la cuarta dosis tras las bajas cifras en los mayores de 60 años

En una nota de unas pocas líneas, sin los grandes anuncios de otras ocasiones, el Ministerio de Sanidad abrió el jueves un nuevo capítulo de la estrategia de vacunación contra la covid-19. La Comisión de Salud Pública, el órgano que conforman los técnicos del ministerio y de las comunidades autónomas para gestionar la pandemia, aprobó que todos los menores de 60 años que lo soliciten podrán recibir la cuarta dosis, que hasta ahora estaba limitada a los mayores de esa edad y a los inmunodeprimidos, los trasplantados o quienes están recibiendo tratamiento oncológico. Con esta medida, el departamento de Carolina Darias trata de impulsar la administración de la segunda dosis de refuerzo, que está dando malos resultados.

Desde el 26 de septiembre, fecha de inicio de la nueva campaña, solo el 53,2% de los mayores de 60 años ha recibido el cuarto pinchazo, una cifra muy alejada de las convocatorias anteriores y de los objetivos de Sanidad. Por subgrupos de edad, entre los mayores de 80 años se alcanza el 71,62% de cuartas dosis administradas; entre los 70 y los 79, el 59,92%, y entre los 60 y los 69, un bajísimo 38,77%, según el último informe de vacunación, publicado el viernes.

En su reunión de la semana pasada, la Comisión de Salud Pública hizo un llamamiento a que la población de más edad se vacune. Además de ampliar el colectivo de quienes pueden recibir un pinchazo extra, este organismo reiteró «la importancia de la vacunación con dosis de recuerdo en aquellas personas vulnerables como son mayores de 60 años; personas residentes de centros de mayores; personal sanitario y menores de 60 años con factores de riesgo e inmunosupresión».

Los expertos creen que no ha habido suficientes campañas de información sobre los beneficios del cuarto pinchazo

Entre los expertos, las cifras causan «preocupación». «Existen algunos factores que explican estos datos tan bajos. Principalmente, la gente le está perdiendo el miedo a la pandemia y no ha habido campañas de información suficiente, como sí se hizo en otras ocasiones, explicando los beneficios de la cuarta dosis en las personas mayores o inmunodeprimidas. Pero la recomendación sanitaria es que debe administrarse», indica Fernando Moraga-Llop, vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología.

Coincide en este análisis Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. «Ni el ministerio ni las comunidades autónomas han realizado una política informativa suficiente. Estamos en un momento en que se habla menos de la covid, y eso hace que entre la población crezcan las dudas sobre la vacuna. El razonamiento de muchas personas es: 'si ya no sale en las noticias, no hay peligro, y si no hay peligro, ¿por qué me tengo que vacunar?'. La respuesta es que la vacuna, aunque no evita el contagio, sí previene la infección grave y todavía conviene ser muy prudentes», señala este experto.

Fatiga vacunal

En España, que fue uno de los países en los que mejor se administraron las dos primeras dosis, parece cundir ahora la fatiga vacunal. De hecho, ya el tercer pinchazo ha registrado porcentajes más bajos que la llamada pauta completa, es decir, los dos primeros. El 82,8% de los mayores de 40 años, una cifra aceptable, tiene la tercera dosis, pero los porcentajes bajan entre los más jóvenes: el 50,48% entre los 30 y los 39, el 44,47% entre los 20 y los 29 y el 32,57% entre quienes tienen 18 y 19 años.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, comprende que exista entre la población cierto cansancio respecto a la vacuna de la covid. «Nunca hasta ahora nos habíamos vacunado contra una enfermedad cada cinco o seis meses», cuenta. Este especialista incide en la importancia de que los mayores de 60 años y los inmunodeprimidos cumplan con el calendario establecido, pero a la vez, lanza un mensaje de tranquilidad. «En estos momentos, una persona sin patologías que haya recibido tres dosis y se haya contagiado una o dos veces de covid tiene inmunidad», subraya.

Salud Pública aprobó que los niños vulnerables de entre seis meses y cinco años puedan recibir la vacuna pediátrica

Pero el foco de la última reunión de la Comisión de Salud Pública no estuvo puesto solo en los mayores. El órgano aprobó también que los niños de entre seis meses y cinco años con condiciones de riesgo puedan recibir la vacuna pediátrica, que se administra a los menores de entre los cinco y los doce años. En este grupo, los porcentajes también son bajos: el 56% tiene una dosis y el 46,3%, la pauta completa. Y en la población general hace mucho que no cambian los datos de la pauta completa: el 93% de los españoles tiene dos dosis.