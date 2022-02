Sanidad se resiste a levantar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en exteriores, aunque esta medida es «temporal» y su retirada está cada vez «más cerca». La ministra de Sanidad, Carolina Darias, trató de defender el mantenimiento de la restricción más simbólica de la pandemia, y la que más controversia genera por la falta de evidencia científica que la justifique, después de que su departamento y las comunidades autónomas mostraran este miércoles, en el Consejo Interterritorial de Salud, grandes discrepancias.

Continúa prevaleciendo, por ahora, la opinión del ministerio, que considera que es pronto para levantar la obligatoriedad de este elemento de protección al aire libre. «Tenemos el posicionamiento [favorable] de la Ponencia de Alertas (organismo asesor de Sanidad durante la pandemia) y no cabe duda de que la mascarilla produce un 'efecto barrera'», señaló Darias. «Aprobamos antes de Navidad esta medida, que fue demandada por la práctica totalidad de las comunidades y que se mantendrá durante el tiempo imprescindible», recordó la ministra, que se negó dar un plazo para el fin de esta obligación.

Pero las resistencias a la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores son ahora mayores, sobre todo, tras la polémica convalidación en el Congreso, el martes, del decreto que amplía su uso (votado conjuntamente con asuntos ajenos a la sanidad, como la revalorización de las pensiones). La aprobación ha vuelto a agitar una controversia que divide a las comunidades. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Galicia reclamaron en el Interterritorial acabar ya con esta restricción, mientras que la Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y País Vasco insistieron en mantenerla hasta que la incidencia acumulada no caiga a niveles aún más bajos.

En este debate, las decisiones de los políticos no coinciden plenamente con las de los científicos. Con diferentes matices, los expertos resaltan que la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores no es una de las medidas más efectivas y recuerdan que fue una restricción controvertida desde que se retomó, a finales de diciembre. «No es útil y el aval que el Congreso dio el martes me parece inapropiado», explica Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Los cambios de discurso y la falta de evidencia científica han lastrado limitaciones que en algún momento hubieran tenido algún sentido, opina Zurriaga.

«El problema real es establecer una medida de malas formas. En el exterior, solo podría tener algún sentido cuando existen aglomeraciones o si no se puede guardar la distancia de seguridad, pero en general, esta limitación se podría haber retirado hace meses», apunta este epidemiólogo, que reconoce, aun así, que es una medida «icónica»: «Quitar la mascarilla daría la impresión de que se ha terminado la pandemia».

Legislar el «sentido común»

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, admite la dificultad de legislar «el sentido común», que aconsejaría utilizar la mascarilla al aire libre únicamente si no se pueda mantener la distancia. Por eso, plantea que la obligatoriedad puede levantarse «cuando se controle la sexta ola», pero mientras la incidencia continúe disparada, considera que debe mantenerse. «Es evidente que si una persona camina sola por la calle no hace falta mascarilla, pero también hay situaciones en el exterior, como las aglomeraciones o los contactos cercanos, en las que sí parece necesaria», señala.

El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat cuenta que la decisión de obligar al uso de mascarilla también en exteriores tuvo un carácter «cosmético». «Cuando estalló la sexta ola, todo el mundo pedía que se hiciera algo», apunta Bassat, que cree que ahora sería «razonable» suprimir esta restricción. «Pero tampoco es urgente. Quizá podemos esperar hasta final de mes, cuando la incidencia esté más baja», resalta. Eso sí, Bassat subraya que los centros escolares, donde los niños todavía la llevan en los recreos, debe ser el primer lugar en el que se suprima.