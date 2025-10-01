Sanidad creará unidades de enfermedades raras en el Insular y La Candelaria La medida está contemplada en la estrategia diseñada para afrontar estas patologías en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El hospital de La Candelaria, en Tenerife, y el complejo hospitalario Insular Materno-Infantil, en Gran Canaria, han sido declarados como centros de referencia para la ubicación de las Unidades Provinciales de Gestión de Enfermedades Raras de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, respectivamente. Esta medida se publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias y constituye un nuevo paso en la aplicación de Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias 2022-2026.

Este documento contempla la necesidad de crear dos unidades provinciales para la gestión de enfermedades raras, de carácter multidisciplinar, así como consultas monográficas en el ámbito hospitalario.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el hospital de La Candelaria, con Unidad de Genética Clínica y de Laboratorio, atiende a todas las especialidades y grupos de edad, incluidas pediatría, obstetricia y ginecología. El centro sanitario cuenta, desde hace quince años, con un comité intrahospitalario multidisciplinar para atender las enfermedades raras.

Por otra parte, en Las Palmas, el complejo hospitalario Insular Materno-Infantil, que cuenta con la Unidad de Genética Clínica y de Laboratorio de la provincia de Las Palmas, será el centro de referencia provincial para estas patologías. El centro dispone desde hace una década de una consulta especializada en enfermedades raras dependiente del Servicio de Medicina Interna.

Las asociaciones de pacientes afectados por estas patologías llevan tiempo denunciando la parálisis que sufre esta estrategia, cuya vigencia concluye el próximo año.