Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de familiares de personas con enfermedades raras en la capital grancanaria del pasado diciembre. Cober

Sanidad creará unidades de enfermedades raras en el Insular y La Candelaria

La medida está contemplada en la estrategia diseñada para afrontar estas patologías en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El hospital de La Candelaria, en Tenerife, y el complejo hospitalario Insular Materno-Infantil, en Gran Canaria, han sido declarados como centros de referencia para la ubicación de las Unidades Provinciales de Gestión de Enfermedades Raras de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, respectivamente. Esta medida se publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias y constituye un nuevo paso en la aplicación de Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias 2022-2026.

Este documento contempla la necesidad de crear dos unidades provinciales para la gestión de enfermedades raras, de carácter multidisciplinar, así como consultas monográficas en el ámbito hospitalario.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el hospital de La Candelaria, con Unidad de Genética Clínica y de Laboratorio, atiende a todas las especialidades y grupos de edad, incluidas pediatría, obstetricia y ginecología. El centro sanitario cuenta, desde hace quince años, con un comité intrahospitalario multidisciplinar para atender las enfermedades raras.

Por otra parte, en Las Palmas, el complejo hospitalario Insular Materno-Infantil, que cuenta con la Unidad de Genética Clínica y de Laboratorio de la provincia de Las Palmas, será el centro de referencia provincial para estas patologías. El centro dispone desde hace una década de una consulta especializada en enfermedades raras dependiente del Servicio de Medicina Interna.

Las asociaciones de pacientes afectados por estas patologías llevan tiempo denunciando la parálisis que sufre esta estrategia, cuya vigencia concluye el próximo año.

Noticias relacionadas

El registro de enfermedades raras ha comenzado a compartir datos con el Ministerio de Sanidad

El registro de enfermedades raras ha comenzado a compartir datos con el Ministerio de Sanidad

Ocho asociaciones denuncian la parálisis de la Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias

Ocho asociaciones denuncian la parálisis de la Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias

Plan de enfermedades raras: «Tras dos años y once millones, no tenemos nada»

Plan de enfermedades raras: «Tras dos años y once millones, no tenemos nada»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  7. 7 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  8. 8 La Catedral Bistró en Arucas, probablemente uno de los mejores restaurantes de Gran Canaria
  9. 9 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  10. 10 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sanidad creará unidades de enfermedades raras en el Insular y La Candelaria

Sanidad creará unidades de enfermedades raras en el Insular y La Candelaria