Sanidad alerta del riesgo de «banalizar» la gripe e insiste en la vacunación La campaña vacunal contra el virus comienza el jueves | La ciudadanía puede pedir cita ya a través del 012 o de los centros de salud

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 14:04 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a la población para combatir el «hartazgo vacunal» y la «banalización» de la gripe, recordando que el 89% de las personas hospitalizadas por esta enfermedad el pasado año no estaban vacunadas.

En la presentación de la campaña de vacunación antigripal 2025-2026, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Díaz-Flores, insistió en que la gripe «no es una enfermedad menor» y que la vacunación «sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves, ingresos y fallecimientos». Le acompañaron el responsable de la unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención, Álvaro Torres, y el técnico del Programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública, Abián Montesdeoca.

La Consejería adelantó al 6 de octubre el inicio de la campaña para los mayores institucionalizados, los niños menores de seis años en colegios y las personas vulnerables en sus domicilios.

Cita previa

El resto de la población incluida en los grupos de riesgo –mayores de 60 años, embarazadas, enfermos crónicos o personal sanitario– podrá vacunarse a partir del jueves 16 de octubre pidiendo cita al 012 o al centro de salud.

Como novedad este año, la vacunación escolar se amplía a los centros concertados para aumentar la cobertura y alcanzar a todos los menores de hasta seis años. En la primera semana de campaña ya se han vacunado más de 5.000 mayores institucionalizados y más de 4.000 niños. Sanidad prevé alcanzar una cobertura superior al 70% en los grupos de riesgo y al 50% en la infancia, frente al 38% registrado el año pasado.

En total, se espera administrar unas 270.000 dosis, con posibilidad de aumentarlas.