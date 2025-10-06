La vacunación contra la gripe arranca en la población más vulnerable de Canarias La campaña vacunal comenzará en los centros de salud del archipiélago el 16 de octubre | En los colegios se administrará a pequeños de entre 3 y 5 años

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34 | Actualizado 13:01h.

Canarias comienza a blindarse ante la gripe. Este lunes arranca la vacunación contra este virus en las personas más vulnerables del archipiélago, según informó al Consejería de Sanidad a través de un comunicado. El próximo 16 de octubre la campaña se extenderá al resto de las personas que tienen indicada la vacuna, que podrán acudir a los centros de salud para protegerse ante la gripe.

En concreto, a partir de este lunes comienza la vacunación dirigida a personas institucionalizadas en centros residenciales; personas con alto grado de dependencia, que serán inmunizadas en sus domicilios; profesionales sanitarios; y niños y niñas incluidos en el programa de vacunación escolar frente a la gripe.

Ampliación de la vacunación infantil

La principal novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil, con la introducción de la vacuna intranasal, indolora y fácil de administrar, a una nueva cohorte; la de los niños y niñas de 5 años cumplidos.

Con este cambio, ahora podrán recibir la vacuna de la gripe los menores de entre 6 meses de edad hasta los 5 años cumplidos.

Los menores de quince años con enfermedades crónicas a los que la gripe suponga un especial riesgo recibirán la vacuna nasal atenuada, el mismo preparado que recibirán niños y niñas de dos a seis años sanos de edad de forma general, siempre que no exista contraindicación.

Por otra parte, los centros educativos concertados se incorporan al programa de vacunación escolar iniciado la pasada temporada en los centros públicos. En todos ellos se administrará vacuna intranasal frente a la gripe a los menores del segundo ciclo de educación infantil.

Los hijos de trabajadores adscritos a mutualidades de seguros de salud también podrán vacunarse en el aula escolar sin distinción. Si optan por hacerlo fuera del entorno escolar, entonces sí deberán acudir a los puntos establecidos por sus mutualidades.

La vacuna frente a la gripe se administrará este curso en centros educativos de toda Canarias a los escolares de Infantil de tres, cuatro y cinco años, gracias a la colaboración entre las consejerías de Sanidad y Educación, tras la experiencia piloto desarrollada en la pasada campaña.

Ventajas

Esta medida contribuye a proteger la salud del alumnado y sus familias, facilita la conciliación de la vida laboral y personal, reduce el absentismo escolar y laboral de padres y tutores, disminuye el uso innecesario de antibióticos y genera entornos más seguros tanto para los estudiantes como para el personal docente.

El Servicio Canario de la Salud apuesta por avanzar de forma progresiva y consolidada en el programa de vacunación infantil frente a la gripe. El objetivo es reforzar la conciencia general sobre la importancia de vacunar en la infancia frente a esta enfermedad (las hospitalizaciones infantiles por gripe son similares a la de personas de entre 65 y 75 años) y mejorar las tasas de cobertura año tras año.

Asimismo, la campaña cuenta con el apoyo no sólo de los profesionales sanitarios, tanto de los centros de salud como de los hospitales, sino de los de las oficinas de farmacia, para la recomendación activa de la vacunación frente a la gripe, indicada, especialmente a mayores de sesenta años, mujeres embarazadas, niños y niñas de entre seis meses y cinco años cumplidos y personas de cualquier edad con enfermedades crónicas. Se trata de la medida más efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con esta epidemia anual.