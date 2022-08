Sanidad aclara: la mascarilla sigue siendo obligatorio en los aviones

La mascarilla sigue siendo obligatoria en los aviones. Así lo ha confirmado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tras la confusión generada por las declaraciones de la ministra del ramo, Raquel Sánchez, durante su intervención este jueves en el Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados.

En su discurso, Ramos explicó que el nuevo real decreto que defiende en la Cámara Baja eliminará la «obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos«, por lo que pasarían a ser »recomendaciones«. Se refería en todo caso al uso de mascarillas en los aeropuertos, la toma de temperatura y la distancia de seguridad en las colas de los controles realizados en los aeropuertos nacionales.

La ministra no hizo referencia al uso de las mascarillas en los aviones, algo que, según han aclarado desde Sanidad, seguirá siendo obligatorio, al menos de momento. Una norma que no solo aplica a los aviones, si no que afecta al resto de transporte público como son las guaguas, los barcos o los trenes. En cuanto al acceso a los recintos relacionados con dichos transportes públicos -aeropuertos, andenes, estaciones-, la mascarilla no es obligatoria, aunque su uso sí esta recomendado.

Lo anunciado por Ramos no cambia lo que ya contempla la norma actual, lo que podría explicar la confusión generada tras su intervención. En el decreto aprobado el pasado 20 de abril, que ponía fin al uso obligatorio de las mascarillas en interiores, el Gobierno decidió mantener la obligatoriedad del uso de mascarillas en los medios de transporte público.

En mayo, la Agencia Europea para la Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, declararon que no veían necesaria la obligatoriedad del uso de mascarillas en el interior de los aviones de la Unión Europea, aunque el Ministerio de Sanidad descartó por el momento adoptar esa medida, aunque desde Sanidad recordaban este jueves que el camino pasa por seguir eliminando trabas y potenciar la competitividad del sector.

Precisamente, el Gobierno de Portugal ha decidido este mismo jueves retirar el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público, aéreo y taxis, así como en las farmacias, aunque se mantendrá en los centros sanitarios y en las residencias de ancianos.

La medida fue aprobada en Consejo de Ministros, después de constatar que se mantiene la «evolución favorable» de la pandemia en el país, con una tendencia «estable» en el número de casos, según anunció en rueda de prensa la ministra de Sanidad portuguesa, Marta Temido, y recoge la agencia Efe.